Ось це ближче до реальності, дякую за інфо
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 вер, 2024 01:59
Додано: Сер 04 вер, 2024 02:03
Так все дуже старе - антикваріат)
До сталінок мені звісно далеко)
Додано: Сер 04 вер, 2024 05:38
Додано: Сер 04 вер, 2024 20:21
Зазвичай київські сталінки знаходяться у чудових локаціях, а місцезнаходження будинку, як відомо, є вагомим чинником на ринку ЖН. До того ж, післявоєнні (2-га світова) сталінки мають найтриваліший термін експлуатації (150 років), який перевершує навіть сучасні будинки. Віднедавна маю у власності таку 2-кім. з товстезними стінами і стелею 3.13м у прицентраллі неподалік метро. Як же ж мені цей будинок подобається!!! Цегляні хрущовки можуть експлуатуватися протягом 100 років. Звісно, і у сталінках, і у хрущовках внутрішнє обладнання старезне, але за бажання + гроші усе це вирішується. В одному з моїх хрущиків з сусідами у 2021р. замінили електропроводку, встановили пластикові вікна, а у минулому році зробили ремонт у під"їзді. Для мого бюджету це відбулося зовсім невідчутно. У іншому хрущі усе це зробив місцевий депутат за бюджетні гроші ще у 2016-му, новий дах змонтували у 2019 р. А ось труби поки залишаються проблемним питанням. Хто ДОРІС та кому НЕДАЛЕКО і має відповідні ресурси, звісно, володіє тетрісами.) Кожному - своє. Дякуємо Богу за те, що маємо.
Який будинок Термін експлуатації Коли зносити
Сталінки довоєнні 125 років 2050-2070
Сталінки післявоєнні 150 років 2095-2120
Хрущовки панельні 50 років 2005-2020
Цегляні 5-поверхівки 75-100 років 2055-2070
"Панельки "(1965-1980 рр.) 100 років 2055-2080
Сучасні 120 років Залежно від року будівництва
Додано: Сер 04 вер, 2024 20:44
у будинків 1954-1969 рр - сталінках, хрущесталінках, хрущах иа хрущебрєжнєвках крім труб стрьомне ще й балкони
я так розумію краще вже в таких квартирах навішувати нову плиту поверх старої
Додано: Сер 04 вер, 2024 21:18
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Закінчення проектного терміну експлуатації зовсім не означає, що будинок потрібно буде зносити після цього терміну. Інакше жодного житлового дореволюційного не існувало б
Додано: Сер 04 вер, 2024 23:14
Недоречне порівняння
Дореволюційне було дуже різним.
Погане просто не достояло.
В ті часи мали складності чітко розраховувати конструкції тому часто робили з запасом в 3-5 разів, якщо в замовника був безлімітний бюджет. Як в Терещенків.
Додано: Чет 05 вер, 2024 04:34
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Давно не був, вирішив знов зайти щоб освіжити дані але більше води ніж інфо.
Чабани парадіз вже пів року здається за 12500.
Сам дивуюсь але такі ціни
Додано: Чет 05 вер, 2024 13:18
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Наскільки швидко здаються квартири в оренду: порівняння в Києві, Львові та Одесі
Додано: Чет 05 вер, 2024 13:19
А скільки % додає газова плита і низький поверх до ціни аналогів без цих переваг?
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