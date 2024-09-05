Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Любую квартиру можно сдать быстро. Просто есть реальная цена именной данной квартиры. И если одни сдают за 15тыс, то это не означает, что сосед даже в этом же доме сможет сдать за такую же стоимость. Значит есть какие то факторы, что она стоит дешевле. (мебель, тип стир. машинки, какая мебель на кухне, материал дивана и т.д.) Даже по стенам и обоям видно год ремонта и значит кач-во ремонта в те года.
ihorkyiv написав:Який будинок Термін експлуатації Коли зносити Сталінки довоєнні 125 років 2050-2070 Сталінки післявоєнні 150 років 2095-2120 Хрущовки панельні 50 років 2005-2020 Цегляні 5-поверхівки 75-100 років 2055-2070 "Панельки "(1965-1980 рр.) 100 років 2055-2080 Сучасні 120 років Залежно від року будівництва
Закінчення проектного терміну експлуатації зовсім не означає, що будинок потрібно буде зносити після цього терміну. Інакше жодного житлового дореволюційного не існувало б
Кляті "хрущовки"! Особливо панельки! Невже їх не будуть зносити через 80 років після будівництва, в 2040-х???? Вєталя і К° плачуть гіркими сльозами)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 06 вер, 2024 11:01, всього редагувалось 1 раз.
У Києві в серпні 2024 року змінилася ситуація на ринку оренди нерухомості. В середньому проміжок часу між виставленим оголошенням і зданою квартирою — 5 днів, у липні було 6 днів, у січні 2024 року — 11. Про це свідчить дашборд ЛУН Статистика.
Рік тому у серпні 2023 року квартири в Києві здавались за 7 днів, про це йдеться в дослідженні ЛУН Статистика. Як зазначається в дослідженні, в першу чергу це говорить про високий попит.