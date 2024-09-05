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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2490249124922493
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 13:36

Любую квартиру можно сдать быстро. Просто есть реальная цена именной данной квартиры. И если одни сдают за 15тыс, то это не означает, что сосед даже в этом же доме сможет сдать за такую же стоимость. Значит есть какие то факторы, что она стоит дешевле. (мебель, тип стир. машинки, какая мебель на кухне, материал дивана и т.д.) Даже по стенам и обоям видно год ремонта и значит кач-во ремонта в те года.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 08:06

  Faceless написав:
ihorkyiv написав:Який будинок Термін експлуатації Коли зносити
Сталінки довоєнні 125 років 2050-2070
Сталінки післявоєнні 150 років 2095-2120
Хрущовки панельні 50 років 2005-2020
Цегляні 5-поверхівки 75-100 років 2055-2070
"Панельки "(1965-1980 рр.) 100 років 2055-2080
Сучасні 120 років Залежно від року будівництва

Закінчення проектного терміну експлуатації зовсім не означає, що будинок потрібно буде зносити після цього терміну. Інакше жодного житлового дореволюційного не існувало б

Кляті "хрущовки"! Особливо панельки!
Невже їх не будуть зносити через 80 років після будівництва, в 2040-х????
Вєталя і К° плачуть гіркими сльозами)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 06 вер, 2024 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 08:10

  Хомякоид написав:Давно не був, вирішив знов зайти щоб освіжити дані але більше води ніж інфо.

Чабани парадіз вже пів року здається за 12500.
Сам дивуюсь але такі ціни

Щось замало.
Це ціна оренди,фактично "хрущовки" в прицентраллі.
Значить, народ ногами голосує, щоб не ходити пішки на 20-й поверх.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 12:22

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

У Києві в серпні 2024 року змінилася ситуація на ринку оренди нерухомості. В середньому проміжок часу між виставленим оголошенням і зданою квартирою — 5 днів, у липні було 6 днів, у січні 2024 року — 11. Про це свідчить дашборд ЛУН Статистика.

Рік тому у серпні 2023 року квартири в Києві здавались за 7 днів, про це йдеться в дослідженні ЛУН Статистика. Як зазначається в дослідженні, в першу чергу це говорить про високий попит.

https://3m2.ua/news/kvartyry-rozbyrayut ... kp2w5ytvlw
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 14:34

  Frant написав:
  Хомякоид написав:Давно не був, вирішив знов зайти щоб освіжити дані але більше води ніж інфо.

Чабани парадіз вже пів року здається за 12500.
Сам дивуюсь але такі ціни

Щось замало.
Це ціна оренди,фактично "хрущовки" в прицентраллі.
Значить, народ ногами голосує, щоб не ходити пішки на 20-й поверх.


Коли здавалось то було нормально, зараз вже замало тут згоден.
Але подивимось як переживемо зиму.

Звідки в Києві цей ажіотаж ? Переселенці з зони БД ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 22:15

  Frant написав:Переселенці, так
Крім того, вельми схоже, що йде масовий переток орендарів з 25-поверхівок в газифіковані 5-поверхівки.



Можливо так, в мене 9 поверхівка з газом і генератором.
Але все ж таки, зима попереду повна невизначеність.

Якщо не буде світла тижнями ? :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 11:47

  Хомякоид написав:
  Frant написав:Переселенці, так
Крім того, вельми схоже, що йде масовий переток орендарів з 25-поверхівок в газифіковані 5-поверхівки.



Можливо так, в мене 9 поверхівка з газом і генератором.
Але все ж таки, зима попереду повна невизначеність.

Якщо не буде світла тижнями ? :shock:

А в декабре 22го без патриотов практически её(ЭЭ) сколько часов в сутки в Чабанах не было?
И опять же есть и атомная генерация, и импорт, цену на свет слуги опять поднимут и всё будет почти пучком
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 12:38

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:
  Frant написав:Переселенці, так
Крім того, вельми схоже, що йде масовий переток орендарів з 25-поверхівок в газифіковані 5-поверхівки.



Можливо так, в мене 9 поверхівка з газом і генератором.
Але все ж таки, зима попереду повна невизначеність.

Якщо не буде світла тижнями ? :shock:

А в декабре 22го без патриотов практически её(ЭЭ) сколько часов в сутки в Чабанах не было?
И опять же есть и атомная генерация, и импорт, цену на свет слуги опять поднимут и всё будет почти пучком


Да я хз шо там твориться и как часто отключали свет.
Знаю что стоит генератор на дом, а что он и как питает не знаю :D

Тоже думаю что все будет пучком.
Хомякоид
 
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