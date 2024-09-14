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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2491249224932494
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 21:02

  medasept написав:Сдана сталинка 39 кв.м., тихое место возле парка Нивки, 13 минут пешком до ст.м.Берестейская, 7 минут маршруткой до ст.Нивки.Газовая плита, газовая колонка,т.е. всегда есть горячая вода. Ремонт давний. 9000 грн. За несколько дней под полторы сотни звонков.

Вітаю з подією. Малий термін експозиції і значна кількість дзвінків засвідчує, що саме ціна нині є головним чинником при ухваленні рішення потенційними орендарями. Якість ремонтів, меблів, побутової техніки, МЗК і "максові штори" відкладаються щодо активного попиту на майбутнє. Пару днів переглядаю орендні ставки на економ клас у трьох своїх локаціях: присутні один або два конкуренти на мікрорайон з виходом на ринок "сьогодні" або "вчора". Така ситуація з попитом за останні 2,5 роки виникла вперше. Причини: столиця нарешті має найпотужніші ППО-ПРО і достатньо пропозицій для працевлаштування. Народ прагне зимувати у безпеці і ситості, а грубих грошей у переважної більшості новоприбулих співвітчизників катма.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:07

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Серпень-вересень традиційно високий сезон, пов’язаний з початком навчального року. Це доводить графік попиту на оренду за минулі роки. Про це повідомляє ЛУН.

За 5 днів у середньому в Києві квартира знаходить орендарів

У січні 2024 року в середньому проміжок часу між виставленим оголошенням і зданою квартирою був 11 днів. Рік тому у серпні 2023 року квартири в Києві здавались за 7 днів. А от середня вартість однокімнатної квартири в серпні в Києві в оголошеннях 15 000 грн, тоді як реально здаються в середньому за 13 000 грн. Двокімнатної в оголошеннях – 19 900 грн, а реально здаються за 17 000 грн.

https://3m2.ua/news/yak-shvydko-zdayuts ... XzFLklzBHA
kingkongovets
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