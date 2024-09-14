RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2491249224932494
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 21:02

  medasept написав:Сдана сталинка 39 кв.м., тихое место возле парка Нивки, 13 минут пешком до ст.м.Берестейская, 7 минут маршруткой до ст.Нивки.Газовая плита, газовая колонка,т.е. всегда есть горячая вода. Ремонт давний. 9000 грн. За несколько дней под полторы сотни звонков.

Вітаю з подією. Малий термін експозиції і значна кількість дзвінків засвідчує, що саме ціна нині є головним чинником при ухваленні рішення потенційними орендарями. Якість ремонтів, меблів, побутової техніки, МЗК і "максові штори" відкладаються щодо активного попиту на майбутнє. Пару днів переглядаю орендні ставки на економ клас у трьох своїх локаціях: присутні один або два конкуренти на мікрорайон з виходом на ринок "сьогодні" або "вчора". Така ситуація з попитом за останні 2,5 роки виникла вперше. Причини: столиця нарешті має найпотужніші ППО-ПРО і достатньо пропозицій для працевлаштування. Народ прагне зимувати у безпеці і ситості, а грубих грошей у переважної більшості новоприбулих співвітчизників катма.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 853
З нами з: 01.05.17
Подякував: 159 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:07

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Серпень-вересень традиційно високий сезон, пов’язаний з початком навчального року. Це доводить графік попиту на оренду за минулі роки. Про це повідомляє ЛУН.

За 5 днів у середньому в Києві квартира знаходить орендарів

У січні 2024 року в середньому проміжок часу між виставленим оголошенням і зданою квартирою був 11 днів. Рік тому у серпні 2023 року квартири в Києві здавались за 7 днів. А от середня вартість однокімнатної квартири в серпні в Києві в оголошеннях 15 000 грн, тоді як реально здаються в середньому за 13 000 грн. Двокімнатної в оголошеннях – 19 900 грн, а реально здаються за 17 000 грн.

https://3m2.ua/news/yak-shvydko-zdayuts ... XzFLklzBHA
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11296
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2635 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 18:04

  medasept написав:Сдана сталинка 39 кв.м., тихое место возле парка Нивки, 13 минут пешком до ст.м.Берестейская, 7 минут маршруткой до ст.Нивки.Газовая плита, газовая колонка,т.е. всегда есть горячая вода. Ремонт давний. 9000 грн. За несколько дней под полторы сотни звонков.

Ось в це вірю - 220 баксів в європейській столиці недалеко від метро)
Цей сегмент завжди буде мати попит)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1491
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 11:41

  kingkongovets написав:Серпень-вересень традиційно високий сезон, пов’язаний з початком навчального року. Це доводить графік попиту на оренду за минулі роки. Про це повідомляє ЛУН.

За 5 днів у середньому в Києві квартира знаходить орендарів

У січні 2024 року в середньому проміжок часу між виставленим оголошенням і зданою квартирою був 11 днів. Рік тому у серпні 2023 року квартири в Києві здавались за 7 днів. А от середня вартість однокімнатної квартири в серпні в Києві в оголошеннях 15 000 грн, тоді як реально здаються в середньому за 13 000 грн. Двокімнатної в оголошеннях – 19 900 грн, а реально здаються за 17 000 грн.

https://3m2.ua/news/yak-shvydko-zdayuts ... XzFLklzBHA


В Болгарии на побережье сейчас сдаются однокомнатные с ремонтом и мебелью за 300-400евро. Воздух морской, нет бахов, цены на продукты практич. такие как в Украине. Работу тоже можно найти.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8302
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:11

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Игорь Алексеевич написав:В Болгарии на побережье сейчас сдаются однокомнатные с ремонтом и мебелью за 300-400евро. Воздух морской, нет бахов, цены на продукты практич. такие как в Украине. Работу тоже можно найти.

Сказки. 400 евро это захолустье под Старой Загорой с ремонтом 15-20 летней давности. Неделю назад снимали.
Продуктовая корзина в сравнении с Киевской - выше на примерно 20%.
Ну и не забываем - что Болгария это совок из цыган, там есть районы похлеще Троещины(ромската махала например).
dimo_0n
 
Повідомлень: 500
З нами з: 21.10.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:20

  dimo_0n написав:
  Игорь Алексеевич написав:В Болгарии на побережье сейчас сдаются однокомнатные с ремонтом и мебелью за 300-400евро. Воздух морской, нет бахов, цены на продукты практич. такие как в Украине. Работу тоже можно найти.

Сказки. 400 евро это захолустье под Старой Загорой с ремонтом 15-20 летней давности. Неделю назад снимали.
Продуктовая корзина в сравнении с Киевской - выше на примерно 20%.
Ну и не забываем - что Болгария это совок из цыган, там есть районы похлеще Троещины.


Не знаю что и где вы снимали за такую стоимость, мои родств. сдают квартиры в Св. Влас с нормальным ремонтом за 350 евро. Продукты если взять корзину по кругу на мес., то практически одинаковая цена. Сейчас как раз время находится в Болгарии, чем сидет и слушать постоянные бахи, проблемы со светом, водой и т.д. Да и морозов особых там нет, умеренный климат и можно наслождаться чистым воздухом круглый год.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8302
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2491249224932494
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11963, 11964, 11965
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
119649 30435047
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2024 12:24
барабашов
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 943, 944, 945
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
9445 7082381
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2024 09:57
mazurkevych
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1014, 1015, 1016
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10154 6339155
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 вер, 2024 21:21
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.