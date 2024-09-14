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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2491249224932494
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 21:02

  medasept написав:Сдана сталинка 39 кв.м., тихое место возле парка Нивки, 13 минут пешком до ст.м.Берестейская, 7 минут маршруткой до ст.Нивки.Газовая плита, газовая колонка,т.е. всегда есть горячая вода. Ремонт давний. 9000 грн. За несколько дней под полторы сотни звонков.

Вітаю з подією. Малий термін експозиції і значна кількість дзвінків засвідчує, що саме ціна нині є головним чинником при ухваленні рішення потенційними орендарями. Якість ремонтів, меблів, побутової техніки, МЗК і "максові штори" відкладаються щодо активного попиту на майбутнє. Пару днів переглядаю орендні ставки на економ клас у трьох своїх локаціях: присутні один або два конкуренти на мікрорайон з виходом на ринок "сьогодні" або "вчора". Така ситуація з попитом за останні 2,5 роки виникла вперше. Причини: столиця нарешті має найпотужніші ППО-ПРО і достатньо пропозицій для працевлаштування. Народ прагне зимувати у безпеці і ситості, а грубих грошей у переважної більшості новоприбулих співвітчизників катма.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:07

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Серпень-вересень традиційно високий сезон, пов’язаний з початком навчального року. Це доводить графік попиту на оренду за минулі роки. Про це повідомляє ЛУН.

За 5 днів у середньому в Києві квартира знаходить орендарів

У січні 2024 року в середньому проміжок часу між виставленим оголошенням і зданою квартирою був 11 днів. Рік тому у серпні 2023 року квартири в Києві здавались за 7 днів. А от середня вартість однокімнатної квартири в серпні в Києві в оголошеннях 15 000 грн, тоді як реально здаються в середньому за 13 000 грн. Двокімнатної в оголошеннях – 19 900 грн, а реально здаються за 17 000 грн.

https://3m2.ua/news/yak-shvydko-zdayuts ... XzFLklzBHA
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 18:04

  medasept написав:Сдана сталинка 39 кв.м., тихое место возле парка Нивки, 13 минут пешком до ст.м.Берестейская, 7 минут маршруткой до ст.Нивки.Газовая плита, газовая колонка,т.е. всегда есть горячая вода. Ремонт давний. 9000 грн. За несколько дней под полторы сотни звонков.

Ось в це вірю - 220 баксів в європейській столиці недалеко від метро)
Цей сегмент завжди буде мати попит)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 11:41

  kingkongovets написав:Серпень-вересень традиційно високий сезон, пов’язаний з початком навчального року. Це доводить графік попиту на оренду за минулі роки. Про це повідомляє ЛУН.

За 5 днів у середньому в Києві квартира знаходить орендарів

У січні 2024 року в середньому проміжок часу між виставленим оголошенням і зданою квартирою був 11 днів. Рік тому у серпні 2023 року квартири в Києві здавались за 7 днів. А от середня вартість однокімнатної квартири в серпні в Києві в оголошеннях 15 000 грн, тоді як реально здаються в середньому за 13 000 грн. Двокімнатної в оголошеннях – 19 900 грн, а реально здаються за 17 000 грн.

https://3m2.ua/news/yak-shvydko-zdayuts ... XzFLklzBHA


В Болгарии на побережье сейчас сдаются однокомнатные с ремонтом и мебелью за 300-400евро. Воздух морской, нет бахов, цены на продукты практич. такие как в Украине. Работу тоже можно найти.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:11

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Игорь Алексеевич написав:В Болгарии на побережье сейчас сдаются однокомнатные с ремонтом и мебелью за 300-400евро. Воздух морской, нет бахов, цены на продукты практич. такие как в Украине. Работу тоже можно найти.

Сказки. 400 евро это захолустье под Старой Загорой с ремонтом 15-20 летней давности. Неделю назад снимали.
Продуктовая корзина в сравнении с Киевской - выше на примерно 20%.
Ну и не забываем - что Болгария это совок из цыган, там есть районы похлеще Троещины(ромската махала например).
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:20

  dimo_0n написав:
  Игорь Алексеевич написав:В Болгарии на побережье сейчас сдаются однокомнатные с ремонтом и мебелью за 300-400евро. Воздух морской, нет бахов, цены на продукты практич. такие как в Украине. Работу тоже можно найти.

Сказки. 400 евро это захолустье под Старой Загорой с ремонтом 15-20 летней давности. Неделю назад снимали.
Продуктовая корзина в сравнении с Киевской - выше на примерно 20%.
Ну и не забываем - что Болгария это совок из цыган, там есть районы похлеще Троещины.


Не знаю что и где вы снимали за такую стоимость, мои родств. сдают квартиры в Св. Влас с нормальным ремонтом за 350 евро. Продукты если взять корзину по кругу на мес., то практически одинаковая цена. Сейчас как раз время находится в Болгарии, чем сидет и слушать постоянные бахи, проблемы со светом, водой и т.д. Да и морозов особых там нет, умеренный климат и можно наслождаться чистым воздухом круглый год.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:56

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

И снова сказки...
Там месяц назад такая буря была... Ливни и прочее.
Ну и 350 евро не далеко от 400, правда?

В целом про "бахи" - да, но я бы предпочел Испанию....
По ценам есть нумбео.
Украина https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... rrency=USD

Болгария https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... rrency=EUR

Ну и общий кост ливинг пир кантри https://www.numbeo.com/cost-of-living/r ... region=150

Украина ниже на 9 позиций.

А родственники ваши вам ссут в уши ))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 15:52

  Игорь Алексеевич написав:
  kingkongovets написав:Серпень-вересень традиційно високий сезон, пов’язаний з початком навчального року. Це доводить графік попиту на оренду за минулі роки. Про це повідомляє ЛУН.

За 5 днів у середньому в Києві квартира знаходить орендарів

У січні 2024 року в середньому проміжок часу між виставленим оголошенням і зданою квартирою був 11 днів. Рік тому у серпні 2023 року квартири в Києві здавались за 7 днів. А от середня вартість однокімнатної квартири в серпні в Києві в оголошеннях 15 000 грн, тоді як реально здаються в середньому за 13 000 грн. Двокімнатної в оголошеннях – 19 900 грн, а реально здаються за 17 000 грн.

https://3m2.ua/news/yak-shvydko-zdayuts ... XzFLklzBHA


В Болгарии на побережье сейчас сдаются однокомнатные с ремонтом и мебелью за 300-400евро. Воздух морской, нет бахов, цены на продукты практич. такие как в Украине. Работу тоже можно найти.

В Болгарії роботу?) кукурудзу на пляжі продавати?)
cherchiltank
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