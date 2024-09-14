Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
medasept написав:Сдана сталинка 39 кв.м., тихое место возле парка Нивки, 13 минут пешком до ст.м.Берестейская, 7 минут маршруткой до ст.Нивки.Газовая плита, газовая колонка,т.е. всегда есть горячая вода. Ремонт давний. 9000 грн. За несколько дней под полторы сотни звонков.
Вітаю з подією. Малий термін експозиції і значна кількість дзвінків засвідчує, що саме ціна нині є головним чинником при ухваленні рішення потенційними орендарями. Якість ремонтів, меблів, побутової техніки, МЗК і "максові штори" відкладаються щодо активного попиту на майбутнє. Пару днів переглядаю орендні ставки на економ клас у трьох своїх локаціях: присутні один або два конкуренти на мікрорайон з виходом на ринок "сьогодні" або "вчора". Така ситуація з попитом за останні 2,5 роки виникла вперше. Причини: столиця нарешті має найпотужніші ППО-ПРО і достатньо пропозицій для працевлаштування. Народ прагне зимувати у безпеці і ситості, а грубих грошей у переважної більшості новоприбулих співвітчизників катма.
Серпень-вересень традиційно високий сезон, пов’язаний з початком навчального року. Це доводить графік попиту на оренду за минулі роки. Про це повідомляє ЛУН.
За 5 днів у середньому в Києві квартира знаходить орендарів
У січні 2024 року в середньому проміжок часу між виставленим оголошенням і зданою квартирою був 11 днів. Рік тому у серпні 2023 року квартири в Києві здавались за 7 днів. А от середня вартість однокімнатної квартири в серпні в Києві в оголошеннях 15 000 грн, тоді як реально здаються в середньому за 13 000 грн. Двокімнатної в оголошеннях – 19 900 грн, а реально здаються за 17 000 грн.
medasept написав:Сдана сталинка 39 кв.м., тихое место возле парка Нивки, 13 минут пешком до ст.м.Берестейская, 7 минут маршруткой до ст.Нивки.Газовая плита, газовая колонка,т.е. всегда есть горячая вода. Ремонт давний. 9000 грн. За несколько дней под полторы сотни звонков.
Ось в це вірю - 220 баксів в європейській столиці недалеко від метро) Цей сегмент завжди буде мати попит)
kingkongovets написав:Серпень-вересень традиційно високий сезон, пов’язаний з початком навчального року. Це доводить графік попиту на оренду за минулі роки. Про це повідомляє ЛУН.
За 5 днів у середньому в Києві квартира знаходить орендарів
У січні 2024 року в середньому проміжок часу між виставленим оголошенням і зданою квартирою був 11 днів. Рік тому у серпні 2023 року квартири в Києві здавались за 7 днів. А от середня вартість однокімнатної квартири в серпні в Києві в оголошеннях 15 000 грн, тоді як реально здаються в середньому за 13 000 грн. Двокімнатної в оголошеннях – 19 900 грн, а реально здаються за 17 000 грн.
Игорь Алексеевич написав:В Болгарии на побережье сейчас сдаются однокомнатные с ремонтом и мебелью за 300-400евро. Воздух морской, нет бахов, цены на продукты практич. такие как в Украине. Работу тоже можно найти.
Сказки. 400 евро это захолустье под Старой Загорой с ремонтом 15-20 летней давности. Неделю назад снимали. Продуктовая корзина в сравнении с Киевской - выше на примерно 20%. Ну и не забываем - что Болгария это совок из цыган, там есть районы похлеще Троещины(ромската махала например).
Игорь Алексеевич написав:В Болгарии на побережье сейчас сдаются однокомнатные с ремонтом и мебелью за 300-400евро. Воздух морской, нет бахов, цены на продукты практич. такие как в Украине. Работу тоже можно найти.
Сказки. 400 евро это захолустье под Старой Загорой с ремонтом 15-20 летней давности. Неделю назад снимали. Продуктовая корзина в сравнении с Киевской - выше на примерно 20%. Ну и не забываем - что Болгария это совок из цыган, там есть районы похлеще Троещины.
Не знаю что и где вы снимали за такую стоимость, мои родств. сдают квартиры в Св. Влас с нормальным ремонтом за 350 евро. Продукты если взять корзину по кругу на мес., то практически одинаковая цена. Сейчас как раз время находится в Болгарии, чем сидет и слушать постоянные бахи, проблемы со светом, водой и т.д. Да и морозов особых там нет, умеренный климат и можно наслождаться чистым воздухом круглый год.
kingkongovets написав:Серпень-вересень традиційно високий сезон, пов’язаний з початком навчального року. Це доводить графік попиту на оренду за минулі роки. Про це повідомляє ЛУН.
За 5 днів у середньому в Києві квартира знаходить орендарів
У січні 2024 року в середньому проміжок часу між виставленим оголошенням і зданою квартирою був 11 днів. Рік тому у серпні 2023 року квартири в Києві здавались за 7 днів. А от середня вартість однокімнатної квартири в серпні в Києві в оголошеннях 15 000 грн, тоді як реально здаються в середньому за 13 000 грн. Двокімнатної в оголошеннях – 19 900 грн, а реально здаються за 17 000 грн.
kingkongovets написав:Серпень-вересень традиційно високий сезон, пов’язаний з початком навчального року. Це доводить графік попиту на оренду за минулі роки. Про це повідомляє ЛУН.
За 5 днів у середньому в Києві квартира знаходить орендарів
У січні 2024 року в середньому проміжок часу між виставленим оголошенням і зданою квартирою був 11 днів. Рік тому у серпні 2023 року квартири в Києві здавались за 7 днів. А от середня вартість однокімнатної квартири в серпні в Києві в оголошеннях 15 000 грн, тоді як реально здаються в середньому за 13 000 грн. Двокімнатної в оголошеннях – 19 900 грн, а реально здаються за 17 000 грн.
В Болгарии на побережье сейчас сдаются однокомнатные с ремонтом и мебелью за 300-400евро. Воздух морской, нет бахов, цены на продукты практич. такие как в Украине. Работу тоже можно найти.
В Болгарії роботу?) кукурудзу на пляжі продавати?)
Я не пойму народ у нас действительно тупой или думает только по шаблонам. А что обязательно в Болгарии снимать жилье и именно там работать?. Привет из 2000х, или даже 90х - завод - дом. Вы что не знаете др.работы по дистанц.? Или предположим жена с детьми могут находиться в Болгарии а муж перекидывать им деньги. Чем Болгария отличается от Польши или др.стран Европы? Да и в Болгарии на том же побережье есть работа. Просто наши привыкли много получать и ничего не делать. А еще Болгария наших разбалывала пособиями в начале войны и народ наш сел им на голову с постоянными - дайте еще....