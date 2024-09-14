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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 вер, 2024 17:31
а че не Молдова тогда? Языкового барьера нет, дешево все.+ есть определенные плюшки для тех кто в теме. Начнется война в Молдове-проблем-то,выехал и все. Все никак не соберусь поехать позырить че там вообще.
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Velz
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Додано: Сер 25 вер, 2024 17:38
Velz написав:
а че не Молдова тогда? Языкового барьера нет, дешево все.+ есть определенные плюшки для тех кто в теме. Начнется война в Молдове-проблем-то,выехал и все. Все никак не соберусь поехать позырить че там вообще.
Ви були в Молдові? Це країна в якої ніякого майбутнього окрім приєднання до Румунії не проглядається. А приєднанню заважає совкове населення. І доки воно не вимре - ніякого приєднання не буде. А може бути навпаки - повернення до совку. Більша частина населення там до цього готова. Молдова - це ноу гоу.
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airmax78
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Додано: Сер 25 вер, 2024 17:39
Игорь Алексеевич написав:
Да нехрена мне какие то сайты.
Я лично вам могу предложить квартиру за 350 евро в мес. в Св.Власе.
Шоп не сочинять сказки про БГ и зазывать арендаторов в ваши халупы на берегу моря в конце сезона )))
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dimo_0n
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Додано: Сер 25 вер, 2024 17:43
dimo_0n написав: Игорь Алексеевич написав:
В Болгарии на побережье сейчас сдаются однокомнатные с ремонтом и мебелью за 300-400евро. Воздух морской, нет бахов, цены на продукты практич. такие как в Украине. Работу тоже можно найти.
Сказки. 400 евро это захолустье под Старой Загорой с ремонтом 15-20 летней давности. Неделю назад снимали.
Продуктовая корзина в сравнении с Киевской - выше на примерно 20%.
Ну и не забываем - что Болгария это совок из цыган, там есть районы похлеще Троещины(ромската махала например).
Цыгане, троещина, выше продукты, совок...ммм...нужно ехать
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Бетон
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Додано: Сер 25 вер, 2024 17:55
dimo_0n написав: Игорь Алексеевич написав:
Да нехрена мне какие то сайты.
Я лично вам могу предложить квартиру за 350 евро в мес. в Св.Власе.
Шоп не сочинять сказки про БГ и зазывать арендаторов в ваши халупы на берегу моря в конце сезона )))
Здесь лучше с постоянными бахами, без света и воды? Уж лучше в Болгарии спать спокойно и пить кофе. Конечно там нет марафона, который вы не отрываясь см.по ТВ и верите про завершения войны в этом году))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 25 вер, 2024 17:56
Бетон написав: dimo_0n написав: Игорь Алексеевич написав:
В Болгарии на побережье сейчас сдаются однокомнатные с ремонтом и мебелью за 300-400евро. Воздух морской, нет бахов, цены на продукты практич. такие как в Украине. Работу тоже можно найти.
Сказки. 400 евро это захолустье под Старой Загорой с ремонтом 15-20 летней давности. Неделю назад снимали.
Продуктовая корзина в сравнении с Киевской - выше на примерно 20%.
Ну и не забываем - что Болгария это совок из цыган, там есть районы похлеще Троещины(ромската махала например).
Цыгане, троещина, выше продукты, совок...ммм...нужно ехать
Вы не поедите, вас не выпустят, а если и выпустят, то нет денег даже на продукты.Вы дальше Троещины не выездной.))
Еще там нет любимого вашего ТВ марафона с Н.Масийчук))
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Игорь Алексеевич
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