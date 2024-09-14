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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2492249324942495
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 17:31

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

а че не Молдова тогда? Языкового барьера нет, дешево все.+ есть определенные плюшки для тех кто в теме. Начнется война в Молдове-проблем-то,выехал и все. Все никак не соберусь поехать позырить че там вообще.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 17:38

  Velz написав:а че не Молдова тогда? Языкового барьера нет, дешево все.+ есть определенные плюшки для тех кто в теме. Начнется война в Молдове-проблем-то,выехал и все. Все никак не соберусь поехать позырить че там вообще.

Ви були в Молдові? Це країна в якої ніякого майбутнього окрім приєднання до Румунії не проглядається. А приєднанню заважає совкове населення. І доки воно не вимре - ніякого приєднання не буде. А може бути навпаки - повернення до совку. Більша частина населення там до цього готова. Молдова - це ноу гоу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 17:39

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Игорь Алексеевич написав:Да нехрена мне какие то сайты.
Я лично вам могу предложить квартиру за 350 евро в мес. в Св.Власе.


Шоп не сочинять сказки про БГ и зазывать арендаторов в ваши халупы на берегу моря в конце сезона )))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 17:43

  dimo_0n написав:
  Игорь Алексеевич написав:В Болгарии на побережье сейчас сдаются однокомнатные с ремонтом и мебелью за 300-400евро. Воздух морской, нет бахов, цены на продукты практич. такие как в Украине. Работу тоже можно найти.

Сказки. 400 евро это захолустье под Старой Загорой с ремонтом 15-20 летней давности. Неделю назад снимали.
Продуктовая корзина в сравнении с Киевской - выше на примерно 20%.
Ну и не забываем - что Болгария это совок из цыган, там есть районы похлеще Троещины(ромската махала например).

Цыгане, троещина, выше продукты, совок...ммм...нужно ехать
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 18:04

  airmax78 написав:
  Velz написав:а че не Молдова тогда? Языкового барьера нет, дешево все.+ есть определенные плюшки для тех кто в теме. Начнется война в Молдове-проблем-то,выехал и все. Все никак не соберусь поехать позырить че там вообще.

Ви були в Молдові? Це країна в якої ніякого майбутнього окрім приєднання до Румунії не проглядається. А приєднанню заважає совкове населення. І доки воно не вимре - ніякого приєднання не буде. А може бути навпаки - повернення до совку. Більша частина населення там до цього готова. Молдова - це ноу гоу.


Не был,но собираюсь чисто посмотреть. Поясню,чем она для меня пока привлекательна-мне плевать на будущее и развитие какой-то страны, человек смертен,и иногда внезапно. Меня интересует что там можно дешево жить, иметь легально определенные плюшки и меня там будут понимать (язык). Тут самое ценное-понять,когда сдохнешь. Если через год- то я в Монте-Карло поеду. Через 10-в Молдову. Через 20- візьму віник і буду мести тротуари Брукліну,бо грошей мабуть не хвате до смерті.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 18:16

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Игорь Алексеевич написав:Здесь лучше с постоянными бахами, без света и воды?

где здесь? В Киеве? Харькове? Львове? Кропивницком? Черкассах?
Мне отлично в моем Кропивницком. Свет и вода есть, когда отключали - есть инвертор и генератор.
К сожалению бизнесс я не перевезу, да и смысла нет. А жить там как не свой... Ну такое себе. У меня все есть и все хорошо. А жить я в ваших Европах не особо то и хотел и до войны. Чтоб понять как там - нужно туда скатать на пол годика и окунуться во все прелести, отойдя от туристических маршрутов. Я пробовал, мне не зашло. Никого не агитирую и не переубеждаю. Просто личный опыт.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 18:32

  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:
  Игорь Алексеевич написав:В Болгарии на побережье сейчас сдаются однокомнатные с ремонтом и мебелью за 300-400евро. Воздух морской, нет бахов, цены на продукты практич. такие как в Украине. Работу тоже можно найти.

Сказки. 400 евро это захолустье под Старой Загорой с ремонтом 15-20 летней давности. Неделю назад снимали.
Продуктовая корзина в сравнении с Киевской - выше на примерно 20%.
Ну и не забываем - что Болгария это совок из цыган, там есть районы похлеще Троещины(ромската махала например).
Цыгане, троещина, выше продукты, совок...ммм...нужно ехать

Вы не поедите, вас не выпустят, а если и выпустят, то нет денег даже на продукты.Вы дальше Троещины не выездной.)) Вся Одесса уже там и в Румынии живет и покупает недвиж., а здесь сказочники без денег бред пишут.
Еще там нет любимого вашего ТВ марафона с Н.Масийчук))

Да ладно, я марафон не сотрю. Ни разу за 2 года. Зуб даю.
С едой всё тип топ, ведь я знаю пару мусорников за АТБ.
Про троещину я что-то читал. Но никогда не был.
Живу скромно в 110 м2 в центре Киева, жк ярославов град.
Кстати, я щас вас уложу на повал)) я тоже пью кофе. Правда идти далеко- нужно своими ногами спуститься на 1 этаж и зайти в соседние двери.
Обещаю, когда выеду, обязательно заскочу в Болгарию
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 18:48

  dimo_0n написав:
  Игорь Алексеевич написав:Здесь лучше с постоянными бахами, без света и воды?

где здесь? В Киеве? Харькове? Львове? Кропивницком? Черкассах?
Мне отлично в моем Кропивницком. Свет и вода есть, когда отключали - есть инвертор и генератор.
К сожалению бизнесс я не перевезу, да и смысла нет. А жить там как не свой... Ну такое себе. У меня все есть и все хорошо. А жить я в ваших Европах не особо то и хотел и до войны. Чтоб понять как там - нужно туда скатать на пол годика и окунуться во все прелести, отойдя от туристических маршрутов. Я пробовал, мне не зашло. Никого не агитирую и не переубеждаю. Просто личный опыт.

Все так. Тоже некисло живу. И хер кладу на те ракеты, прилетит-и слава богу, это лучше чем гнить в посадках. Дома,с комфортом,хе-хе. Но вы недостаточно смотрите вперед. И вы и пан Бетон в Киеве- у вас опасность не оккупации и даже не прилетов. Время играет против вас.
"а что это там за шаги на лестнице?-,а это нас мобилизовывать идут". хе-хе.
За следующие 10 лет выгребут всех, и отменят все отсрочки/брони/непридатности, просто запомните этот пост. Ждите выборов и если не прояснится- думайТЕ.
Velz
 
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