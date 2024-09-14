Додано: Сер 25 вер, 2024 18:16

Игорь Алексеевич написав: Здесь лучше с постоянными бахами, без света и воды? Здесь лучше с постоянными бахами, без света и воды?

где здесь? В Киеве? Харькове? Львове? Кропивницком? Черкассах?Мне отлично в моем Кропивницком. Свет и вода есть, когда отключали - есть инвертор и генератор.К сожалению бизнесс я не перевезу, да и смысла нет. А жить там как не свой... Ну такое себе. У меня все есть и все хорошо. А жить я в ваших Европах не особо то и хотел и до войны. Чтоб понять как там - нужно туда скатать на пол годика и окунуться во все прелести, отойдя от туристических маршрутов. Я пробовал, мне не зашло. Никого не агитирую и не переубеждаю. Просто личный опыт.