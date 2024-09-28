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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 вер, 2024 23:06
Bolt написав: Hotab написав: Bolt написав:
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1669727843804417&id=100023016529548&post_id=100023016529548_1669727843804417
Серйозно??
От ви дятли думаєте що це так працює?? Ти типа кинув посилання , і всі слухняно побігли відкривати? Тобто дятел навіть не потрудився написати про що тут, але це спрацює??
Де ви росли?? В якому інтернет-комюніті?? Звідки ви прийшли??
Та ніби по темі гілки.
Мені, що коротку рецензію писати треба було?!
Дехто не хоче деанонімізуватися переглядами сторі в фб
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Faceless
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Додано: Суб 28 вер, 2024 23:20
Bolt написав: Hotab написав: Bolt написав:
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1669727843804417&id=100023016529548&post_id=100023016529548_1669727843804417
Серйозно??
От ви дятли думаєте що це так працює?? Ти типа кинув посилання , і всі слухняно побігли відкривати? Тобто дятел навіть не потрудився написати про що тут, але це спрацює??
Де ви росли?? В якому інтернет-комюніті?? Звідки ви прийшли??
Та ніби по темі гілки.
Мені, що коротку рецензію писати треба було?!
Ну я не інтернет дитя, але мені здається це ж прописна істина, кидаєш послання - напиши 2 слова про що воно. Може я не хочу взагалі ходити на те посилання. Пля, невже я дійсно зараз щось нове кажу?? Невже це не правило??
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Hotab
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