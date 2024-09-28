RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2493249424952496
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:06

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Bolt написав:
  Hotab написав:
  Bolt написав:https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1669727843804417&id=100023016529548&post_id=100023016529548_1669727843804417



Серйозно??
От ви дятли думаєте що це так працює?? Ти типа кинув посилання , і всі слухняно побігли відкривати? Тобто дятел навіть не потрудився написати про що тут, але це спрацює??
Де ви росли?? В якому інтернет-комюніті?? Звідки ви прийшли??

Та ніби по темі гілки.
Мені, що коротку рецензію писати треба було?!
Дехто не хоче деанонімізуватися переглядами сторі в фб :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35307
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 8034 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:20

  Bolt написав:
  Hotab написав:
  Bolt написав:https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1669727843804417&id=100023016529548&post_id=100023016529548_1669727843804417



Серйозно??
От ви дятли думаєте що це так працює?? Ти типа кинув посилання , і всі слухняно побігли відкривати? Тобто дятел навіть не потрудився написати про що тут, але це спрацює??
Де ви росли?? В якому інтернет-комюніті?? Звідки ви прийшли??

Та ніби по темі гілки.
Мені, що коротку рецензію писати треба було?!

Ну я не інтернет дитя, але мені здається це ж прописна істина, кидаєш послання - напиши 2 слова про що воно. Може я не хочу взагалі ходити на те посилання. Пля, невже я дійсно зараз щось нове кажу?? Невже це не правило??
Hotab
 
Повідомлень: 13284
З нами з: 15.02.09
Подякував: 357 раз.
Подякували: 2269 раз.
 
Профіль
1
3
2
  #<1 ... 2493249424952496
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 948, 949, 950
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
9498 7087415
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 вер, 2024 22:27
BIGor
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11966, 11967, 11968
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
119676 30461768
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 вер, 2024 20:22
Faceless
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1014, 1015, 1016
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10157 6339958
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2024 11:52
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6856)
28.09.2024 22:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.