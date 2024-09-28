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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2493249424952496
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:06

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Bolt написав:
  Hotab написав:
  Bolt написав:https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1669727843804417&id=100023016529548&post_id=100023016529548_1669727843804417



Серйозно??
От ви дятли думаєте що це так працює?? Ти типа кинув посилання , і всі слухняно побігли відкривати? Тобто дятел навіть не потрудився написати про що тут, але це спрацює??
Де ви росли?? В якому інтернет-комюніті?? Звідки ви прийшли??

Та ніби по темі гілки.
Мені, що коротку рецензію писати треба було?!
Дехто не хоче деанонімізуватися переглядами сторі в фб :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:20

  Bolt написав:Та ніби по темі гілки.
Мені, що коротку рецензію писати треба було?!

Ну я не інтернет дитя, але мені здається це ж прописна істина, кидаєш послання - напиши 2 слова про що воно. Може я не хочу взагалі ходити на те посилання. Невже я дійсно зараз щось нове кажу?? Невже це не правило??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 08:53

  Hotab написав:
  Bolt написав:https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1669727843804417&id=100023016529548&post_id=100023016529548_1669727843804417



Серйозно??
От ви думаєте що це так працює?? Ти типа кинув посилання , і всі слухняно побігли відкривати? Тобто навіть не потрудився написати про що тут? В якому інтернет-комюніті??

Там срач про Троєщину.
Орендувати там чи не орендувати.
Болту мало місцевого срача.
Він хоче, щоб срач був повсюди.
Frant
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