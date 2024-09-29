Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Серйозно?? От ви дятли думаєте що це так працює?? Ти типа кинув посилання , і всі слухняно побігли відкривати? Тобто дятел навіть не потрудився написати про що тут, але це спрацює?? Де ви росли?? В якому інтернет-комюніті?? Звідки ви прийшли??
Та ніби по темі гілки. Мені, що коротку рецензію писати треба було?!
Дехто не хоче деанонімізуватися переглядами сторі в фб
Bolt написав:Та ніби по темі гілки. Мені, що коротку рецензію писати треба було?!
Ну я не інтернет дитя, але мені здається це ж прописна істина, кидаєш послання - напиши 2 слова про що воно. Може я не хочу взагалі ходити на те посилання. Невже я дійсно зараз щось нове кажу?? Невже це не правило??
Серйозно?? От ви дятли думаєте що це так працює?? Ти типа кинув посилання , і всі слухняно побігли відкривати? Тобто дятел навіть не потрудився написати про що тут, але це спрацює?? Де ви росли?? В якому інтернет-комюніті?? Звідки ви прийшли??
Та ніби по темі гілки. Мені, що коротку рецензію писати треба було?!
а ще зателефонувати і переконатися що оголошення та ціна актуальні
Рієлтори і забудовники зголодніли? Під деренчання дронів і гуготіння ракет у київському небі посередники почали осінній пошук "оленів", більшість яких - на пасовиськах ЄС, для загону у бетон з окресленням райдужних перспектив подальшого виходу на орендний ринок. "За нашими власними спостереженнями, найпопулярніші квартири у нових, якісних проєктах, у ЖК з власною розвиненою інфраструктурою та хорошою локацією. Ці пропозиції можна здати в оренду за суми, вище середніх показників на ринку, і зробити це дуже швидко", – каже Лаєвська. Станом на вересень середня ціна оренди однокімнатного помешкання становить 15 тис. грн, двокімнатного – 19,9 тис. грн. Це дані порталу ЛУН. Найдорожчими пропозиціями є квартири у новобудовах, тобто будинках, зданих після 2010 року. Так, вартість оренди однокімнатки в новому будинку сягає 480 доларів на місяць, двокімнатки – 900 доларів. За такими "жирними" ставками, за моїми спостереженнями, квартири стабільно зависають на рекламних ресурсах. А ось економ сегмент у "перевірених часом" будинках майже відсутній на ринку як пропозиція, принаймні у прицентраллі. Водночас попит доволі активний. Мені системно надходять смс від АН. https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... ektivi.htm