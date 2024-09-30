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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2493249424952496
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:06

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Bolt написав:
  Hotab написав:
  Bolt написав:https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1669727843804417&id=100023016529548&post_id=100023016529548_1669727843804417



Серйозно??
От ви дятли думаєте що це так працює?? Ти типа кинув посилання , і всі слухняно побігли відкривати? Тобто дятел навіть не потрудився написати про що тут, але це спрацює??
Де ви росли?? В якому інтернет-комюніті?? Звідки ви прийшли??

Та ніби по темі гілки.
Мені, що коротку рецензію писати треба було?!
Дехто не хоче деанонімізуватися переглядами сторі в фб :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:20

  Bolt написав:Та ніби по темі гілки.
Мені, що коротку рецензію писати треба було?!

Ну я не інтернет дитя, але мені здається це ж прописна істина, кидаєш послання - напиши 2 слова про що воно. Може я не хочу взагалі ходити на те посилання. Невже я дійсно зараз щось нове кажу?? Невже це не правило??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 08:53

  Hotab написав:
  Bolt написав:https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1669727843804417&id=100023016529548&post_id=100023016529548_1669727843804417



Серйозно??
От ви думаєте що це так працює?? Ти типа кинув посилання , і всі слухняно побігли відкривати? Тобто навіть не потрудився написати про що тут? В якому інтернет-комюніті??

Там срач про Троєщину.
Орендувати там чи не орендувати.
Болту мало місцевого срача.
Він хоче, щоб срач був повсюди.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 20:19

  jay2004 написав:
  Amethyst написав:
  cherchiltank написав:Вєсті с полєй-
Підняв оренду однушкі на метро олімпійська до 13500 грн - це десь довоєнна ціна плюс-мінус в гривні звичайно)
Можна було більше - але норм арендатор

Не пойняв!
На Позняках однушкі по 15К, а на стадіоні по 13500?
Шахедна сторона шолі? :shock:


Є дві квартири на м.Вирлиця повноцінні однушки. Перша здача, до речі (35 кв.)... шукаю орендарів, по 15к якраз...

Метрополія? Чи сусіди навпроти?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 20:46

  Bolt написав:
  Hotab написав:
  Bolt написав:https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1669727843804417&id=100023016529548&post_id=100023016529548_1669727843804417



Серйозно??
От ви дятли думаєте що це так працює?? Ти типа кинув посилання , і всі слухняно побігли відкривати? Тобто дятел навіть не потрудився написати про що тут, але це спрацює??
Де ви росли?? В якому інтернет-комюніті?? Звідки ви прийшли??

Та ніби по темі гілки.
Мені, що коротку рецензію писати треба було?!

а ще зателефонувати і переконатися що оголошення та ціна актуальні
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 20:05

Рієлтори і забудовники зголодніли? Під деренчання дронів і гуготіння ракет у київському небі посередники почали осінній пошук "оленів", більшість яких - на пасовиськах ЄС, для загону у бетон з окресленням райдужних перспектив подальшого виходу на орендний ринок.
"За нашими власними спостереженнями, найпопулярніші квартири у нових, якісних проєктах, у ЖК з власною розвиненою інфраструктурою та хорошою локацією. Ці пропозиції можна здати в оренду за суми, вище середніх показників на ринку, і зробити це дуже швидко", – каже Лаєвська. Станом на вересень середня ціна оренди однокімнатного помешкання становить 15 тис. грн, двокімнатного – 19,9 тис. грн. Це дані порталу ЛУН. Найдорожчими пропозиціями є квартири у новобудовах, тобто будинках, зданих після 2010 року. Так, вартість оренди однокімнатки в новому будинку сягає 480 доларів на місяць, двокімнатки – 900 доларів.
За такими "жирними" ставками, за моїми спостереженнями, квартири стабільно зависають на рекламних ресурсах. А ось економ сегмент у "перевірених часом" будинках майже відсутній на ринку як пропозиція, принаймні у прицентраллі. Водночас попит доволі активний. Мені системно надходять смс від АН.
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... ektivi.htm
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 20:16

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  flyman написав:а ще зателефонувати і переконатися що оголошення та ціна актуальні

в принципе да
иначе это тупой вброс гуана на вентилятор, собственно чем местные "эксперты" как правило и занимаются...
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 08:21

  ihorkyiv написав:Рієлтори і забудовники зголодніли? Під деренчання дронів і гуготіння ракет у київському небі посередники почали осінній пошук "оленів", більшість яких - на пасовиськах ЄС, для загону у бетон з окресленням райдужних перспектив подальшого виходу на орендний ринок.
"За нашими власними спостереженнями, найпопулярніші квартири у нових, якісних проєктах, у ЖК з власною розвиненою інфраструктурою та хорошою локацією. Ці пропозиції можна здати в оренду за суми, вище середніх показників на ринку, і зробити це дуже швидко", – каже Лаєвська. Станом на вересень середня ціна оренди однокімнатного помешкання становить 15 тис. грн, двокімнатного – 19,9 тис. грн. Це дані порталу ЛУН. Найдорожчими пропозиціями є квартири у новобудовах, тобто будинках, зданих після 2010 року. Так, вартість оренди однокімнатки в новому будинку сягає 480 доларів на місяць, двокімнатки – 900 доларів.
За такими "жирними" ставками, за моїми спостереженнями, квартири стабільно зависають на рекламних ресурсах. А ось економ сегмент у "перевірених часом" будинках майже відсутній на ринку як пропозиція, принаймні у прицентраллі. Водночас попит доволі активний. Мені системно надходять смс від АН.
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... ektivi.htm

Все що дешеве здається, подивіться на мапу бойових дій і стане понятно звідки взявся попит на це дешеве)
cherchiltank
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