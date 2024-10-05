Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Серйозно?? От ви дятли думаєте що це так працює?? Ти типа кинув посилання , і всі слухняно побігли відкривати? Тобто дятел навіть не потрудився написати про що тут, але це спрацює?? Де ви росли?? В якому інтернет-комюніті?? Звідки ви прийшли??
Та ніби по темі гілки. Мені, що коротку рецензію писати треба було?!
Дехто не хоче деанонімізуватися переглядами сторі в фб
Bolt написав:Та ніби по темі гілки. Мені, що коротку рецензію писати треба було?!
Ну я не інтернет дитя, але мені здається це ж прописна істина, кидаєш послання - напиши 2 слова про що воно. Може я не хочу взагалі ходити на те посилання. Невже я дійсно зараз щось нове кажу?? Невже це не правило??
Серйозно?? От ви дятли думаєте що це так працює?? Ти типа кинув посилання , і всі слухняно побігли відкривати? Тобто дятел навіть не потрудився написати про що тут, але це спрацює?? Де ви росли?? В якому інтернет-комюніті?? Звідки ви прийшли??
Та ніби по темі гілки. Мені, що коротку рецензію писати треба було?!
а ще зателефонувати і переконатися що оголошення та ціна актуальні
Рієлтори і забудовники зголодніли? Під деренчання дронів і гуготіння ракет у київському небі посередники почали осінній пошук "оленів", більшість яких - на пасовиськах ЄС, для загону у бетон з окресленням райдужних перспектив подальшого виходу на орендний ринок. "За нашими власними спостереженнями, найпопулярніші квартири у нових, якісних проєктах, у ЖК з власною розвиненою інфраструктурою та хорошою локацією. Ці пропозиції можна здати в оренду за суми, вище середніх показників на ринку, і зробити це дуже швидко", – каже Лаєвська. Станом на вересень середня ціна оренди однокімнатного помешкання становить 15 тис. грн, двокімнатного – 19,9 тис. грн. Це дані порталу ЛУН. Найдорожчими пропозиціями є квартири у новобудовах, тобто будинках, зданих після 2010 року. Так, вартість оренди однокімнатки в новому будинку сягає 480 доларів на місяць, двокімнатки – 900 доларів. За такими "жирними" ставками, за моїми спостереженнями, квартири стабільно зависають на рекламних ресурсах. А ось економ сегмент у "перевірених часом" будинках майже відсутній на ринку як пропозиція, принаймні у прицентраллі. Водночас попит доволі активний. Мені системно надходять смс від АН. https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... ektivi.htm
ihorkyiv написав:Рієлтори і забудовники зголодніли? Під деренчання дронів і гуготіння ракет у київському небі посередники почали осінній пошук "оленів", більшість яких - на пасовиськах ЄС, для загону у бетон з окресленням райдужних перспектив подальшого виходу на орендний ринок. "За нашими власними спостереженнями, найпопулярніші квартири у нових, якісних проєктах, у ЖК з власною розвиненою інфраструктурою та хорошою локацією. Ці пропозиції можна здати в оренду за суми, вище середніх показників на ринку, і зробити це дуже швидко", – каже Лаєвська. Станом на вересень середня ціна оренди однокімнатного помешкання становить 15 тис. грн, двокімнатного – 19,9 тис. грн. Це дані порталу ЛУН. Найдорожчими пропозиціями є квартири у новобудовах, тобто будинках, зданих після 2010 року. Так, вартість оренди однокімнатки в новому будинку сягає 480 доларів на місяць, двокімнатки – 900 доларів. За такими "жирними" ставками, за моїми спостереженнями, квартири стабільно зависають на рекламних ресурсах. А ось економ сегмент у "перевірених часом" будинках майже відсутній на ринку як пропозиція, принаймні у прицентраллі. Водночас попит доволі активний. Мені системно надходять смс від АН. https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... ektivi.htm
Все що дешеве здається, подивіться на мапу бойових дій і стане понятно звідки взявся попит на це дешеве)
Війна перезапустила оренду житла у Києві: злетіла вгору внаслідок зростання попиту https://www.zagorodna.com/uk/statti/viy ... opitu.html "Якщо раніше важливими факторами були сучасний ремонт, розвинена інфраструктура та наявність паркінгу, то зараз на перший план вийшли базові потреби, такі як безперебійне водопостачання, газ для приготування їжі та генератор у будинку". Це так, але найважливішим також є чинник ціни. У Шевченківському районі квартири вартістю оренди нижче 11 тисяч грн взагалі не пропонуються. Усе вигребли. Правда, перший поверх, як і раніше, - не у фаворі. У лютому економі іноді виринають такі пропозиції.