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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2493249424952496
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:06

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Bolt написав:
  Hotab написав:
  Bolt написав:https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1669727843804417&id=100023016529548&post_id=100023016529548_1669727843804417



Серйозно??
От ви дятли думаєте що це так працює?? Ти типа кинув посилання , і всі слухняно побігли відкривати? Тобто дятел навіть не потрудився написати про що тут, але це спрацює??
Де ви росли?? В якому інтернет-комюніті?? Звідки ви прийшли??

Та ніби по темі гілки.
Мені, що коротку рецензію писати треба було?!
Дехто не хоче деанонімізуватися переглядами сторі в фб :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:20

  Bolt написав:Та ніби по темі гілки.
Мені, що коротку рецензію писати треба було?!

Ну я не інтернет дитя, але мені здається це ж прописна істина, кидаєш послання - напиши 2 слова про що воно. Може я не хочу взагалі ходити на те посилання. Невже я дійсно зараз щось нове кажу?? Невже це не правило??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 08:53

  Hotab написав:
  Bolt написав:https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1669727843804417&id=100023016529548&post_id=100023016529548_1669727843804417



Серйозно??
От ви думаєте що це так працює?? Ти типа кинув посилання , і всі слухняно побігли відкривати? Тобто навіть не потрудився написати про що тут? В якому інтернет-комюніті??

Там срач про Троєщину.
Орендувати там чи не орендувати.
Болту мало місцевого срача.
Він хоче, щоб срач був повсюди.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 20:19

  jay2004 написав:
  Amethyst написав:
  cherchiltank написав:Вєсті с полєй-
Підняв оренду однушкі на метро олімпійська до 13500 грн - це десь довоєнна ціна плюс-мінус в гривні звичайно)
Можна було більше - але норм арендатор

Не пойняв!
На Позняках однушкі по 15К, а на стадіоні по 13500?
Шахедна сторона шолі? :shock:


Є дві квартири на м.Вирлиця повноцінні однушки. Перша здача, до речі (35 кв.)... шукаю орендарів, по 15к якраз...

Метрополія? Чи сусіди навпроти?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 20:46

  Bolt написав:
  Hotab написав:
  Bolt написав:https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1669727843804417&id=100023016529548&post_id=100023016529548_1669727843804417



Серйозно??
От ви дятли думаєте що це так працює?? Ти типа кинув посилання , і всі слухняно побігли відкривати? Тобто дятел навіть не потрудився написати про що тут, але це спрацює??
Де ви росли?? В якому інтернет-комюніті?? Звідки ви прийшли??

Та ніби по темі гілки.
Мені, що коротку рецензію писати треба було?!

а ще зателефонувати і переконатися що оголошення та ціна актуальні
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 20:05

Рієлтори і забудовники зголодніли? Під деренчання дронів і гуготіння ракет у київському небі посередники почали осінній пошук "оленів", більшість яких - на пасовиськах ЄС, для загону у бетон з окресленням райдужних перспектив подальшого виходу на орендний ринок.
"За нашими власними спостереженнями, найпопулярніші квартири у нових, якісних проєктах, у ЖК з власною розвиненою інфраструктурою та хорошою локацією. Ці пропозиції можна здати в оренду за суми, вище середніх показників на ринку, і зробити це дуже швидко", – каже Лаєвська. Станом на вересень середня ціна оренди однокімнатного помешкання становить 15 тис. грн, двокімнатного – 19,9 тис. грн. Це дані порталу ЛУН. Найдорожчими пропозиціями є квартири у новобудовах, тобто будинках, зданих після 2010 року. Так, вартість оренди однокімнатки в новому будинку сягає 480 доларів на місяць, двокімнатки – 900 доларів.
За такими "жирними" ставками, за моїми спостереженнями, квартири стабільно зависають на рекламних ресурсах. А ось економ сегмент у "перевірених часом" будинках майже відсутній на ринку як пропозиція, принаймні у прицентраллі. Водночас попит доволі активний. Мені системно надходять смс від АН.
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... ektivi.htm
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 20:16

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  flyman написав:а ще зателефонувати і переконатися що оголошення та ціна актуальні

в принципе да
иначе это тупой вброс гуана на вентилятор, собственно чем местные "эксперты" как правило и занимаются...
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 08:21

  ihorkyiv написав:Рієлтори і забудовники зголодніли? Під деренчання дронів і гуготіння ракет у київському небі посередники почали осінній пошук "оленів", більшість яких - на пасовиськах ЄС, для загону у бетон з окресленням райдужних перспектив подальшого виходу на орендний ринок.
"За нашими власними спостереженнями, найпопулярніші квартири у нових, якісних проєктах, у ЖК з власною розвиненою інфраструктурою та хорошою локацією. Ці пропозиції можна здати в оренду за суми, вище середніх показників на ринку, і зробити це дуже швидко", – каже Лаєвська. Станом на вересень середня ціна оренди однокімнатного помешкання становить 15 тис. грн, двокімнатного – 19,9 тис. грн. Це дані порталу ЛУН. Найдорожчими пропозиціями є квартири у новобудовах, тобто будинках, зданих після 2010 року. Так, вартість оренди однокімнатки в новому будинку сягає 480 доларів на місяць, двокімнатки – 900 доларів.
За такими "жирними" ставками, за моїми спостереженнями, квартири стабільно зависають на рекламних ресурсах. А ось економ сегмент у "перевірених часом" будинках майже відсутній на ринку як пропозиція, принаймні у прицентраллі. Водночас попит доволі активний. Мені системно надходять смс від АН.
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... ektivi.htm

Все що дешеве здається, подивіться на мапу бойових дій і стане понятно звідки взявся попит на це дешеве)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 09:30

  cherchiltank написав:Все що дешеве здається, подивіться на мапу бойових дій і стане понятно звідки взявся попит на це дешеве)

Ось тепер пойняфф. Правда, у моєму дописі і натяку немає на пошук причин, бо це і так очевидно. Але у будь-якому разі Ваше повідомлення дуже важливе для розуміння нинішньої кон"юнктури ринку оренди.)
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 01:12

Війна перезапустила оренду житла у Києві: злетіла вгору внаслідок зростання попиту https://www.zagorodna.com/uk/statti/viy ... opitu.html
"Якщо раніше важливими факторами були сучасний ремонт, розвинена інфраструктура та наявність паркінгу, то зараз на перший план вийшли базові потреби, такі як безперебійне водопостачання, газ для приготування їжі та генератор у будинку".
Це так, але найважливішим також є чинник ціни. У Шевченківському районі квартири вартістю оренди нижче 11 тисяч грн взагалі не пропонуються. Усе вигребли. Правда, перший поверх, як і раніше, - не у фаворі. У лютому економі іноді виринають такі пропозиції.
ihorkyiv
 
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