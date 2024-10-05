Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Війна перезапустила оренду житла у Києві: злетіла вгору внаслідок зростання попиту https://www.zagorodna.com/uk/statti/viy ... opitu.html "Якщо раніше важливими факторами були сучасний ремонт, розвинена інфраструктура та наявність паркінгу, то зараз на перший план вийшли базові потреби, такі як безперебійне водопостачання, газ для приготування їжі та генератор у будинку". Це так, але найважливішим також є чинник ціни. У Шевченківському районі квартири вартістю оренди нижче 11 тисяч грн взагалі не пропонуються. Усе вигребли. Правда, перший поверх, як і раніше, - не у фаворі. У лютому економі іноді виринають такі пропозиції.
Найдешевші варіанти розгрібають - це зрозуміло, цікаво що робиться в сегменті 1000 долярів плюс - а такого сегменту в Києві багато)
ihorkyiv написав:Війна перезапустила оренду житла у Києві: злетіла вгору внаслідок зростання попиту https://www.zagorodna.com/uk/statti/viy ... opitu.html "Якщо раніше важливими факторами були сучасний ремонт, розвинена інфраструктура та наявність паркінгу, то зараз на перший план вийшли базові потреби, такі як безперебійне водопостачання, газ для приготування їжі та генератор у будинку". Це так, але найважливішим також є чинник ціни. У Шевченківському районі квартири вартістю оренди нижче 11 тисяч грн взагалі не пропонуються. Усе вигребли. Правда, перший поверх, як і раніше, - не у фаворі. У лютому економі іноді виринають такі пропозиції.
Найдешевші варіанти розгрібають - це зрозуміло, цікаво що робиться в сегменті 1000 долярів плюс - а такого сегменту в Києві багато)
На 1тыс+ такие люди уехали жить за границу. Конечно есть желающие на такое жильё, типа бригада рабочих из 15 чел.