Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Війна перезапустила оренду житла у Києві: злетіла вгору внаслідок зростання попиту https://www.zagorodna.com/uk/statti/viy ... opitu.html "Якщо раніше важливими факторами були сучасний ремонт, розвинена інфраструктура та наявність паркінгу, то зараз на перший план вийшли базові потреби, такі як безперебійне водопостачання, газ для приготування їжі та генератор у будинку". Це так, але найважливішим також є чинник ціни. У Шевченківському районі квартири вартістю оренди нижче 11 тисяч грн взагалі не пропонуються. Усе вигребли. Правда, перший поверх, як і раніше, - не у фаворі. У лютому економі іноді виринають такі пропозиції.
Найдешевші варіанти розгрібають - це зрозуміло, цікаво що робиться в сегменті 1000 долярів плюс - а такого сегменту в Києві багато)
ihorkyiv написав:Війна перезапустила оренду житла у Києві: злетіла вгору внаслідок зростання попиту https://www.zagorodna.com/uk/statti/viy ... opitu.html "Якщо раніше важливими факторами були сучасний ремонт, розвинена інфраструктура та наявність паркінгу, то зараз на перший план вийшли базові потреби, такі як безперебійне водопостачання, газ для приготування їжі та генератор у будинку". Це так, але найважливішим також є чинник ціни. У Шевченківському районі квартири вартістю оренди нижче 11 тисяч грн взагалі не пропонуються. Усе вигребли. Правда, перший поверх, як і раніше, - не у фаворі. У лютому економі іноді виринають такі пропозиції.
Найдешевші варіанти розгрібають - це зрозуміло, цікаво що робиться в сегменті 1000 долярів плюс - а такого сегменту в Києві багато)
Зручним та інформативним для розуміння загальної картини пропозиції житла, наприклад, у конкретних районах/мікрорайонах є ресурс ЛУН з його мапою зазвичай актуальних варіантів. Застосовуєте фільтр на потрібну орендну ставку і бачите кількість пропозицій. Інфа на ЛУН/Флетфі на 99% співпадає з ОЛХ і Рієлтор.юа.
На що схожі найменші квартири у Японії? "Житлова площа становить лише 11 квадратних метрів. Вартість оренди квартири - близько 270 євро. Є ще мікроквартири, які мають удвічі менший розмір за середню студію в Токіо, але майже 4 метрові стелі та антресоль для сну дозволяють ефективно використовувати простір. У квартирі можна розмістити пральну машину, холодильник, диван та робочий стіл. Вартість оренди становить від $340 до $630 на місяць, що на кілька сотень доларів дешевше за інші студії у схожих районах". https://hmarochos.kiev.ua/2024/10/02/na ... -yaponiyi/ Без коментарів.
ihorkyiv написав:На що схожі найменші квартири у Японії? "Житлова площа становить лише 11 квадратних метрів. Вартість оренди квартири - близько 270 євро. Є ще мікроквартири, які мають удвічі менший розмір за середню студію в Токіо, але майже 4 метрові стелі та антресоль для сну дозволяють ефективно використовувати простір. У квартирі можна розмістити пральну машину, холодильник, диван та робочий стіл. Вартість оренди становить від $340 до $630 на місяць, що на кілька сотень доларів дешевше за інші студії у схожих районах". https://hmarochos.kiev.ua/2024/10/02/na ... -yaponiyi/ Без коментарів.
То для Bobua було б в самий раз, як я зрозумів, йому такі нірки подобаються
" Уряд оновив вимоги до житла, яке можна придбати за програмою доступної іпотеки єОселя. Відтепер програма для більшості громадян стає орієнтованою на нове або здане в експлуатацію житло не більше ніж три роки тому."
В принципе логично. Нужно поддержать новостройки, которые сейчас сильно проигрывают хрущам с газом на низком этаже.А заодно поддержать рынок ремонтов, так как в основном это будет голый бетон.
Velz написав:" Уряд оновив вимоги до житла, яке можна придбати за програмою доступної іпотеки єОселя. Відтепер програма для більшості громадян стає орієнтованою на нове або здане в експлуатацію житло не більше ніж три роки тому."
В принципе логично. Нужно поддержать новостройки, которые сейчас сильно проигрывают хрущам с газом на низком этаже.А заодно поддержать рынок ремонтов, так как в основном это будет голый бетон.
Неквалифицированного инвестора толкают в лапы жуликов девелоперов.
Velz написав:" Уряд оновив вимоги до житла, яке можна придбати за програмою доступної іпотеки єОселя. Відтепер програма для більшості громадян стає орієнтованою на нове або здане в експлуатацію житло не більше ніж три роки тому."
В принципе логично. Нужно поддержать новостройки, которые сейчас сильно проигрывают хрущам с газом на низком этаже.А заодно поддержать рынок ремонтов, так как в основном это будет голый бетон.
Неквалифицированного инвестора толкают в лапы жуликов девелоперов.
Вместо того, чтобы строить подземные заводы по производству ракет, снарядов, патронов.
Украинская дерибан-Ылита всеми силами старается проиграть войну.