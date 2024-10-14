RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2495249624972498
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 19:40

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Bobua написав:
  Faceless написав:
ihorkyiv написав:На що схожі найменші квартири у Японії? "Житлова площа становить лише 11 квадратних метрів. Вартість оренди квартири - близько 270 євро. Є ще мікроквартири, які мають удвічі менший розмір за середню студію в Токіо, але майже 4 метрові стелі та антресоль для сну дозволяють ефективно використовувати простір. У квартирі можна розмістити пральну машину, холодильник, диван та робочий стіл. Вартість оренди становить від $340 до $630 на місяць, що на кілька сотень доларів дешевше за інші студії у схожих районах". https://hmarochos.kiev.ua/2024/10/02/na ... -yaponiyi/
Без коментарів.
То для Bobua було б в самий раз, як я зрозумів, йому такі нірки подобаються


От дивіться -- зараз млн осіб мріють втекти з України. “хоч яйцем, хоч тушкою”.
Втекти від свого житла. Може навіть і без можливості повернення, якщо закони не зазбоять.
То що вони там зможуть купити за мінімальну погодинну зарплату (якщо зарплата взагалі буде...)?

Таки ж краще і те житло, аніж коробка з-під телевізора.
Та й телевізори нині вже не ті...

Нічого не зможуть. В приймах до кінця днів для більшості
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35478
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1461 раз.
Подякували: 8063 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 07:24

Начался откат вниз арендных цен в Киеве.
Даже беженцы не спасают рынок аренды - такой огромный избыток жилья настроили в столице пшеничной державы, за последние 20 лет.
Ну и проблемы с демографией, и с качеством управления ресурсами - все сложилось в одну кучу.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23964
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1703 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 08:01

  Frant написав:Начался откат вниз арендных цен в Киеве.
Даже беженцы не спасают рынок аренды - такой огромный избыток жилья настроили в столице пшеничной державы, за последние 20 лет.
Ну и проблемы с демографией, и с качеством управления ресурсами - все сложилось в одну кучу.

Фоанте. Коди це ви почали писати нерідною мовою? Який мотив?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10066
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 08:34

  Investor_K написав:
  Frant написав:Начался откат вниз арендных цен в Киеве.
Даже беженцы не спасают рынок аренды - такой огромный избыток жилья настроили в столице пшеничной державы, за последние 20 лет.
Ну и проблемы с демографией, и с качеством управления ресурсами - все сложилось в одну кучу.

Фоанте. Коди це ви почали писати нерідною мовою? Який мотив?

"Да какая разница?
В честь кого названа улица?
Главное, чтоб она была чистая і светлая!"

Пам'ятаєте, хто автор цих шедеврів?
Той самий, хто "Вайни нє будєт! Шашликі будєм жаріть в Харькове!"

Придуркуватим дерибан-шашличникам пора пакувати речі і готувати собі петлюрівський вагончик.
Той самий, з частушки про територію і директорію. :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23964
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1703 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2495249624972498
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 12003, 12004, 12005
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
120042 30599940
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2024 09:05
flyman
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 964, 965, 966
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
9650 7109798
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2024 00:17
Бетон
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1016, 1017, 1018
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10170 6346716
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 жов, 2024 22:40
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2475)
22.10.2024 01:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.