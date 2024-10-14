Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:На що схожі найменші квартири у Японії? "Житлова площа становить лише 11 квадратних метрів. Вартість оренди квартири - близько 270 євро. Є ще мікроквартири, які мають удвічі менший розмір за середню студію в Токіо, але майже 4 метрові стелі та антресоль для сну дозволяють ефективно використовувати простір. У квартирі можна розмістити пральну машину, холодильник, диван та робочий стіл. Вартість оренди становить від $340 до $630 на місяць, що на кілька сотень доларів дешевше за інші студії у схожих районах". https://hmarochos.kiev.ua/2024/10/02/na ... -yaponiyi/ Без коментарів.
То для Bobua було б в самий раз, як я зрозумів, йому такі нірки подобаються
От дивіться -- зараз млн осіб мріють втекти з України. “хоч яйцем, хоч тушкою”. Втекти від свого житла. Може навіть і без можливості повернення, якщо закони не зазбоять. То що вони там зможуть купити за мінімальну погодинну зарплату (якщо зарплата взагалі буде...)?
Таки ж краще і те житло, аніж коробка з-під телевізора. Та й телевізори нині вже не ті...
Нічого не зможуть. В приймах до кінця днів для більшості