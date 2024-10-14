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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2496249724982499
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:25

КМДАшний чиновничок щось замок, не пише новин про парк "Бісексуалка" і затоплений тоннель метро.

Новини є:
"двоє друзів заступника голови КМДА та очільника фракції "Європейська Солідарність" у Київраді Володимира Прокопіва – Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко – через приватні компанії заволоділи щонайменше 6 об’єктами нерухомості, які раніше належали місту"
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:28

  Frant написав:КМДАшний чиновничок щось замок, не пише новин про парк "Бісексуалка" і затоплений тоннель метро.

Новини є:
"двоє друзів заступника голови КМДА та очільника фракції "Європейська Солідарність" у Київраді Володимира Прокопіва – Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко – через приватні компанії заволоділи щонайменше 6 об’єктами нерухомості, які раніше належали місту"


Може кінг є один з цих людей ?
Бігає по адвокатам або побіг вже через Тису :D
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:39

В Чабанах парадіз відкрився новий Епіцентр.
Епічно.
https://forbes.ua/news/epitsentr-vidkri ... 2024-23902
450 нових робочих місць.
Я думаю чого там оренда останні декілька міс. поперла.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:39

  Хомякоид написав:
  Frant написав:КМДАшний чиновничок щось замок, не пише новин про парк "Бісексуалка" і затоплений тоннель метро.

Новини є:
"двоє друзів заступника голови КМДА та очільника фракції "Європейська Солідарність" у Київраді Володимира Прокопіва – Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко – через приватні компанії заволоділи щонайменше 6 об’єктами нерухомості, які раніше належали місту"


Може кінг є один з цих людей ?
Бігає по адвокатам або побіг вже через Тису :D

Мені таких не жаль. Нехай Тиса забере його собі
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:51

  Investor_K написав:
  Хомякоид написав:
  Frant написав:КМДАшний чиновничок щось замок, не пише новин про парк "Бісексуалка" і затоплений тоннель метро.

Новини є:
"двоє друзів заступника голови КМДА та очільника фракції "Європейська Солідарність" у Київраді Володимира Прокопіва – Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко – через приватні компанії заволоділи щонайменше 6 об’єктами нерухомості, які раніше належали місту"


Може кінг є один з цих людей ?
Бігає по адвокатам або побіг вже через Тису :D

Мені таких не жаль. Нехай Тиса забере його собі


Я вам більше скажу, не жаль всіх хто з 90 х грабував Україну, часто до цього ще прикриваючись якимись пафосними словами.
Поки це все що було вкрадено не буде повернуто доти так і будемо бовтатись в лайні.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:59

  Investor_K написав:
  Хомякоид написав:
  Frant написав:КМДАшний чиновничок щось замок, не пише новин про парк "Бісексуалка" і затоплений тоннель метро.

Новини є:
"двоє друзів заступника голови КМДА та очільника фракції "Європейська Солідарність" у Київраді Володимира Прокопіва – Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко – через приватні компанії заволоділи щонайменше 6 об’єктами нерухомості, які раніше належали місту"


Може кінг є один з цих людей ?
Бігає по адвокатам або побіг вже через Тису :D

Мені таких не жаль. Нехай Тиса забере його собі

Недавно було на Цензорі цікаве фото.
Ухилянт в Карпатах, біля кордону, був з,їдений ведмедєм. Ліва нога повністю.
Ганебна смерть.

  Хомякоид написав:не жаль всіх хто з 90 х грабував Україну

Нинішні уроди не кращі.
Прокурорів - варто було б всіх зібрати в ударний батальон, дати кожному гвинтівку Мосіна, 20 патронів, дві гранати РГ-42 - і відправити звільняти набільшу в Європі АЕС.
Шашличника і Зєрмака в командування батальону.

За невиконання наказу - розстріл.

Я впевнений, що звільнили би, уроди.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 12:06

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Очолювати іх має Будівельник
Investor_K
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