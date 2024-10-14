Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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КМДАшний чиновничок щось замок, не пише новин про парк "Бісексуалка" і затоплений тоннель метро.
Новини є: "двоє друзів заступника голови КМДА та очільника фракції "Європейська Солідарність" у Київраді Володимира Прокопіва – Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко – через приватні компанії заволоділи щонайменше 6 об’єктами нерухомості, які раніше належали місту"
Frant написав:КМДАшний чиновничок щось замок, не пише новин про парк "Бісексуалка" і затоплений тоннель метро.
Новини є: "двоє друзів заступника голови КМДА та очільника фракції "Європейська Солідарність" у Київраді Володимира Прокопіва – Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко – через приватні компанії заволоділи щонайменше 6 об’єктами нерухомості, які раніше належали місту"
Може кінг є один з цих людей ? Бігає по адвокатам або побіг вже через Тису
Frant написав:КМДАшний чиновничок щось замок, не пише новин про парк "Бісексуалка" і затоплений тоннель метро.
Новини є: "двоє друзів заступника голови КМДА та очільника фракції "Європейська Солідарність" у Київраді Володимира Прокопіва – Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко – через приватні компанії заволоділи щонайменше 6 об’єктами нерухомості, які раніше належали місту"
Може кінг є один з цих людей ? Бігає по адвокатам або побіг вже через Тису
Frant написав:КМДАшний чиновничок щось замок, не пише новин про парк "Бісексуалка" і затоплений тоннель метро.
Новини є: "двоє друзів заступника голови КМДА та очільника фракції "Європейська Солідарність" у Київраді Володимира Прокопіва – Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко – через приватні компанії заволоділи щонайменше 6 об’єктами нерухомості, які раніше належали місту"
Може кінг є один з цих людей ? Бігає по адвокатам або побіг вже через Тису
Мені таких не жаль. Нехай Тиса забере його собі
Я вам більше скажу, не жаль всіх хто з 90 х грабував Україну, часто до цього ще прикриваючись якимись пафосними словами. Поки це все що було вкрадено не буде повернуто доти так і будемо бовтатись в лайні.
Frant написав:КМДАшний чиновничок щось замок, не пише новин про парк "Бісексуалка" і затоплений тоннель метро.
Новини є: "двоє друзів заступника голови КМДА та очільника фракції "Європейська Солідарність" у Київраді Володимира Прокопіва – Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко – через приватні компанії заволоділи щонайменше 6 об’єктами нерухомості, які раніше належали місту"
Може кінг є один з цих людей ? Бігає по адвокатам або побіг вже через Тису
Мені таких не жаль. Нехай Тиса забере його собі
Недавно було на Цензорі цікаве фото. Ухилянт в Карпатах, біля кордону, був з,їдений ведмедєм. Ліва нога повністю. Ганебна смерть.
Хомякоид написав:не жаль всіх хто з 90 х грабував Україну
Нинішні уроди не кращі. Прокурорів - варто було б всіх зібрати в ударний батальон, дати кожному гвинтівку Мосіна, 20 патронів, дві гранати РГ-42 - і відправити звільняти набільшу в Європі АЕС. Шашличника і Зєрмака в командування батальону.