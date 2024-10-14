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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2495249624972498
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 19:40

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Bobua написав:
  Faceless написав:
ihorkyiv написав:На що схожі найменші квартири у Японії? "Житлова площа становить лише 11 квадратних метрів. Вартість оренди квартири - близько 270 євро. Є ще мікроквартири, які мають удвічі менший розмір за середню студію в Токіо, але майже 4 метрові стелі та антресоль для сну дозволяють ефективно використовувати простір. У квартирі можна розмістити пральну машину, холодильник, диван та робочий стіл. Вартість оренди становить від $340 до $630 на місяць, що на кілька сотень доларів дешевше за інші студії у схожих районах". https://hmarochos.kiev.ua/2024/10/02/na ... -yaponiyi/
Без коментарів.
То для Bobua було б в самий раз, як я зрозумів, йому такі нірки подобаються


От дивіться -- зараз млн осіб мріють втекти з України. “хоч яйцем, хоч тушкою”.
Втекти від свого житла. Може навіть і без можливості повернення, якщо закони не зазбоять.
То що вони там зможуть купити за мінімальну погодинну зарплату (якщо зарплата взагалі буде...)?

Таки ж краще і те житло, аніж коробка з-під телевізора.
Та й телевізори нині вже не ті...

Нічого не зможуть. В приймах до кінця днів для більшості
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 09:16

Ціни оренди ширпотреба в Києві - посипались вниз.
Навіть біженці не рятують ситуації.

Вектори руху цін купівлі-продажу і оренди - співпали.
І надовго. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:15

  Frant написав:ціни повзуть до рівня 25 000 доларів за повноцінну 1к чи 2к квартиру з ремонтом біля метро. І без варіантів!
круто. куплю 2 квартиры возле метро буду сдавать франтам по 20тыщ каждую
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:39

В Чабанах парадіз відкрився новий Епіцентр.
Епічно.
https://forbes.ua/news/epitsentr-vidkri ... 2024-23902
450 нових робочих місць.
Я думаю чого там оренда останні декілька міс. поперла.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 16:52

  Хомякоид написав:В Чабанах парадіз відкрився новий Епіцентр.
Епічно.
https://forbes.ua/news/epitsentr-vidkri ... 2024-23902
450 нових робочих місць.
Я думаю чого там оренда останні декілька міс. поперла.

попит від ЦА "ахрана атмєна"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 17:08

  flyman написав:
  Хомякоид написав:В Чабанах парадіз відкрився новий Епіцентр.
Епічно.
https://forbes.ua/news/epitsentr-vidkri ... 2024-23902
450 нових робочих місць.
Я думаю чого там оренда останні декілька міс. поперла.

попит від ЦА "ахрана атмєна"


Млять накаркав.
Моїх квартирантів забрало ТЦК. :shock:
Хомякоид
 
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  #<1 ... 2495249624972498
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