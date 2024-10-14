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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2496249724982499
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 06:55

З ринком оренди, як і з іншими справами, в стране "крєпкіх бесхозяйствєнніков" - все гірше і гірше.
Кулі, мінус 10 млн чоловік втекло за кордон, з шашлично-пшеничної території , з 02.2022. Подалі від крєпкіх бесхозяйствєнніков і московської орди.

У Франції надлишок туристів.
Ну і влада проти хаосу і безладу, який є нормою для шашлично-пшеничної держави.

Французская элита платит налоги и не жужжит.В отличие от укро-быдло-Ылиты.

"Марсель посилює правила для короткострокової оренди

Мер Марселя Бенуа Паян пропонує нові обмеження для орендодавців на Airbnb. Щоб здати житло, вони повинні викупити іншу нерухомість для довгострокової оренди.

Місто вже відхиляє 82% запитів на короткострокову оренду, створюючи “бригаду Airbnb” для перевірки оголошень. У Парижі діють схожі обмеження, включно з лімітами на кількість днів оренди та обов’язковим декларуванням доходів.

Airbnb також співпрацює з податковими органами для надання інформації про орендні платежі"
Frant
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