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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2496249724982499
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 13:11

Хомякоид
Родители курировали сдачу в квартиры и получали нал(ну контролировали целостность помещения и содержимого)???
барабашов
 
Повідомлень: 4470
З нами з: 16.06.15
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  #<1 ... 2496249724982499
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