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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 жов, 2024 13:11
Хомякоид
Родители курировали сдачу в квартиры и получали нал(ну контролировали целостность помещения и содержимого)???
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барабашов
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