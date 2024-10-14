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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2496249724982499
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 13:11

Хомякоид
Родители курировали сдачу в квартиры и получали нал(ну контролировали целостность помещения и содержимого)???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 15:55

  барабашов написав:Хомякоид
Родители курировали сдачу в квартиры и получали нал(ну контролировали целостность помещения и содержимого)???


Точно.
По хате. Жили два електрика или кондерщика.
Забрали вместе с ключами от хаті в армию.

Фирма которая платит аренду просит сделать дубликат. Говорит новіх пришлет.

В аренду никому не советую влазить сейчас. Очень много неясности.
Раньше тетя снимала с детьми. Слиняла в Норвегию.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:11

  Хомякоид написав:
  барабашов написав:Хомякоид
Родители курировали сдачу в квартиры и получали нал(ну контролировали целостность помещения и содержимого)???


Точно.
По хате. Жили два електрика или кондерщика.
Забрали вместе с ключами от хаті в армию.

Фирма которая платит аренду просит сделать дубликат. Говорит новіх пришлет.

В аренду никому не советую влазить сейчас. Очень много неясности.
Раньше тетя снимала с детьми. Слиняла в Норвегию.

Нет смысла покупать сейчас недвижимость.
Надо ждать конца дерибана, когда уродов снова отправят на Соловки и лесоповалы Сибири.
Раз придурки за 10 лет не в состоянии создать ракетный щит.

Их место на нарах, или на сцене сельского клуба. А не у руля государства.

Главный шашлычник обещал "вАйны не будет!".
Где его обещание?
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:18

  Хомякоид написав:
  барабашов написав:Хомякоид
Родители курировали сдачу в квартиры и получали нал(ну контролировали целостность помещения и содержимого)???


Точно.
По хате. Жили два електрика или кондерщика.
Забрали вместе с ключами от хаті в армию.

Фирма которая платит аренду просит сделать дубликат. Говорит новіх пришлет.

В аренду никому не советую влазить сейчас. Очень много неясности.
Раньше тетя снимала с детьми. Слиняла в Норвегию.

Простой народ из самостийной территории - уже 33 года валом валит во все четыре стороны.
Подальше от чугунноголовых керманычей.
Осталась половина от населения 1991 года
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