Хомякоид
Родители курировали сдачу в квартиры и получали нал(ну контролировали целостность помещения и содержимого)???
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 жов, 2024 13:11
Хомякоид
Родители курировали сдачу в квартиры и получали нал(ну контролировали целостность помещения и содержимого)???
Додано: Сер 23 жов, 2024 15:55
Точно.
По хате. Жили два електрика или кондерщика.
Забрали вместе с ключами от хаті в армию.
Фирма которая платит аренду просит сделать дубликат. Говорит новіх пришлет.
В аренду никому не советую влазить сейчас. Очень много неясности.
Раньше тетя снимала с детьми. Слиняла в Норвегию.
Додано: Сер 23 жов, 2024 17:11
Нет смысла покупать сейчас недвижимость.
Надо ждать конца дерибана, когда уродов снова отправят на Соловки и лесоповалы Сибири.
Раз придурки за 10 лет не в состоянии создать ракетный щит.
Их место на нарах, или на сцене сельского клуба. А не у руля государства.
Главный шашлычник обещал "вАйны не будет!".
Где его обещание?
Додано: Сер 23 жов, 2024 17:18
Простой народ из самостийной территории - уже 33 года валом валит во все четыре стороны.
Подальше от чугунноголовых керманычей.
Осталась половина от населения 1991 года
|