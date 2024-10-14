Хомякоид
Родители курировали сдачу в квартиры и получали нал(ну контролировали целостность помещения и содержимого)???
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Додано: Сер 23 жов, 2024 13:11
Хомякоид
Родители курировали сдачу в квартиры и получали нал(ну контролировали целостность помещения и содержимого)???
Додано: Сер 23 жов, 2024 15:55
Точно.
По хате. Жили два електрика или кондерщика.
Забрали вместе с ключами от хаті в армию.
Фирма которая платит аренду просит сделать дубликат. Говорит новіх пришлет.
В аренду никому не советую влазить сейчас. Очень много неясности.
Раньше тетя снимала с детьми. Слиняла в Норвегию.
Додано: Сер 23 жов, 2024 21:03
Може локація проклята?? ) Одному з моїх клієнтів 10 днів тому через пошту надійшло запрошення на одержання повістки. Зідзвонилися, узгодили наміри: тримається разом з дружиною за квартиру як воша за кожуха. Може має законну гарантію від моб-ії; я не розпитував. Це питання його сумління та, можливо, інших особистих причин. На іншій квартирі самотній клієнт (до 30 років) має хитровздрючену схему як дістатися до місця роботи і небусифіковано повернутися ввечері назад. На третій квартирі, слава Богу, сьомий рік мешкає панянка.
Додано: Сер 23 жов, 2024 23:52
Хомякоид Якщо ваш прогноз справдиться, то київські квартиранти житимуть за забитими дошками вікнами. Особисто я дуже жваво реагую на потреби ринку і готовий забити вікна своїх квартир дошками, якщо орендарі за це заплатять. )
Додано: Чет 24 жов, 2024 00:06
Хомякоид Дарма ви видалили свій попередній пост. З часом ми разом перевірили би ваші здібності оракула.
Додано: Чет 24 жов, 2024 06:31
Та вже було на початку 2022 що київські квартири здавались за комуналь.
Я так точно місяці 3 нічого не брав за аренду.
В такому б режимі рік, і точно мій би прогноз справдився.
Додано: П'ят 25 жов, 2024 23:12
Панство, що скажете відносно кухні з епіцентра під оренду ?
Вірто , не варто ?
З якого матеріалу ?
Чи краще зробити під заказ ?
Додано: П'ят 25 жов, 2024 23:17
Купити в Эпицентре и на три года хватит 100%, а дальше можете менять. Арендаторы иногда заходят на пол года, засрали кв. и шли. А хорошие кухни сегодня стоят приличных денег. Я вообще не стараюсь под аренду что то дорогое покупать. Главное картинка, новое, целое.
А то народ хочет аренду по 10 тыс.грн, но запросы по мебели, что можно купить ещё одну квартиру.
Додано: Суб 26 жов, 2024 19:45
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