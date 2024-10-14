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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2496249724982499
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 13:11

Хомякоид
Родители курировали сдачу в квартиры и получали нал(ну контролировали целостность помещения и содержимого)???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 15:55

  барабашов написав:Хомякоид
Родители курировали сдачу в квартиры и получали нал(ну контролировали целостность помещения и содержимого)???


Точно.
По хате. Жили два електрика или кондерщика.
Забрали вместе с ключами от хаті в армию.

Фирма которая платит аренду просит сделать дубликат. Говорит новіх пришлет.

В аренду никому не советую влазить сейчас. Очень много неясности.
Раньше тетя снимала с детьми. Слиняла в Норвегию.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 21:03

  Хомякоид написав:
  барабашов написав:Хомякоид
Родители курировали сдачу в квартиры и получали нал(ну контролировали целостность помещения и содержимого)???


Точно.
По хате. Жили два електрика или кондерщика.
Забрали вместе с ключами от хаті в армию.

Фирма которая платит аренду просит сделать дубликат. Говорит новіх пришлет.

В аренду никому не советую влазить сейчас. Очень много неясности.
Раньше тетя снимала с детьми. Слиняла в Норвегию.

Може локація проклята?? ) Одному з моїх клієнтів 10 днів тому через пошту надійшло запрошення на одержання повістки. Зідзвонилися, узгодили наміри: тримається разом з дружиною за квартиру як воша за кожуха. Може має законну гарантію від моб-ії; я не розпитував. Це питання його сумління та, можливо, інших особистих причин. На іншій квартирі самотній клієнт (до 30 років) має хитровздрючену схему як дістатися до місця роботи і небусифіковано повернутися ввечері назад. На третій квартирі, слава Богу, сьомий рік мешкає панянка.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 23:52

Хомякоид Якщо ваш прогноз справдиться, то київські квартиранти житимуть за забитими дошками вікнами. Особисто я дуже жваво реагую на потреби ринку і готовий забити вікна своїх квартир дошками, якщо орендарі за це заплатять. )
https://kyiv1.com/orenda-zhitla-v-kiievi-podorozhchala/
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 00:06

Хомякоид Дарма ви видалили свій попередній пост. З часом ми разом перевірили би ваші здібності оракула.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 06:31

  ihorkyiv написав:Хомякоид Якщо ваш прогноз справдиться, то київські квартиранти житимуть за забитими дошками вікнами. Особисто я дуже жваво реагую на потреби ринку і готовий забити вікна своїх квартир дошками, якщо орендарі за це заплатять. )
https://kyiv1.com/orenda-zhitla-v-kiievi-podorozhchala/


Та вже було на початку 2022 що київські квартири здавались за комуналь.
Я так точно місяці 3 нічого не брав за аренду.
В такому б режимі рік, і точно мій би прогноз справдився.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 23:12

Панство, що скажете відносно кухні з епіцентра під оренду ?
Вірто , не варто ?
З якого матеріалу ?
Чи краще зробити під заказ ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 23:17

  Хомякоид написав:Панство, що скажете відносно кухні з епіцентра під оренду ?
Вірто , не варто ?
З якого матеріалу ?
Чи краще зробити під заказ ?


Купити в Эпицентре и на три года хватит 100%, а дальше можете менять. Арендаторы иногда заходят на пол года, засрали кв. и шли. А хорошие кухни сегодня стоят приличных денег. Я вообще не стараюсь под аренду что то дорогое покупать. Главное картинка, новое, целое.
А то народ хочет аренду по 10 тыс.грн, но запросы по мебели, что можно купить ещё одну квартиру. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 19:45

  Хомякоид написав:Панство, що скажете відносно кухні з епіцентра під оренду ?
Вірто , не варто ?
З якого матеріалу ?
Чи краще зробити під заказ ?

Не треба на замовлення
Купляєте недорогі меблі в Епіцентрі або в Леруа, привозите, збираєте. І все гуд.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 06:48

  ihorkyiv написав:Хомякоид Дарма ви видалили свій попередній пост. З часом ми разом перевірили би ваші здібності оракула.

Ситуація з прогнозами - абсолютно ясна і прозора.
Ыліта за 33 роки "показала" своє вміння вирішувати задачі стратегічного і тактичного планів.
Мирним планом номер 1002 - не зупинити російську армію. Це життя, а не цирк і не кіно.

Створити ж ракетний щит, мобілізувати всіх, включно з прокурорами - Ыліта не хоче. Це дорого і важко.
Простіше пройопувати територію - це легко і безплатно.
Frant
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