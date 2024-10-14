Хомякоид
Родители курировали сдачу в квартиры и получали нал(ну контролировали целостность помещения и содержимого)???
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Додано: Сер 23 жов, 2024 13:11
Хомякоид
Родители курировали сдачу в квартиры и получали нал(ну контролировали целостность помещения и содержимого)???
Додано: Сер 23 жов, 2024 15:55
Точно.
По хате. Жили два електрика или кондерщика.
Забрали вместе с ключами от хаті в армию.
Фирма которая платит аренду просит сделать дубликат. Говорит новіх пришлет.
В аренду никому не советую влазить сейчас. Очень много неясности.
Раньше тетя снимала с детьми. Слиняла в Норвегию.
Додано: Сер 23 жов, 2024 21:03
Може локація проклята?? ) Одному з моїх клієнтів 10 днів тому через пошту надійшло запрошення на одержання повістки. Зідзвонилися, узгодили наміри: тримається разом з дружиною за квартиру як воша за кожуха. Може має законну гарантію від моб-ії; я не розпитував. Це питання його сумління та, можливо, інших особистих причин. На іншій квартирі самотній клієнт (до 30 років) має хитровздрючену схему як дістатися до місця роботи і небусифіковано повернутися ввечері назад. На третій квартирі, слава Богу, сьомий рік мешкає панянка.
Додано: Сер 23 жов, 2024 23:52
Хомякоид Якщо ваш прогноз справдиться, то київські квартиранти житимуть за забитими дошками вікнами. Особисто я дуже жваво реагую на потреби ринку і готовий забити вікна своїх квартир дошками, якщо орендарі за це заплатять. )
Додано: Чет 24 жов, 2024 00:06
Хомякоид Дарма ви видалили свій попередній пост. З часом ми разом перевірили би ваші здібності оракула.
Додано: Чет 24 жов, 2024 06:31
Та вже було на початку 2022 що київські квартири здавались за комуналь.
Я так точно місяці 3 нічого не брав за аренду.
В такому б режимі рік, і точно мій би прогноз справдився.
Додано: П'ят 25 жов, 2024 23:12
Панство, що скажете відносно кухні з епіцентра під оренду ?
Вірто , не варто ?
З якого матеріалу ?
Чи краще зробити під заказ ?
Додано: П'ят 25 жов, 2024 23:17
Купити в Эпицентре и на три года хватит 100%, а дальше можете менять. Арендаторы иногда заходят на пол года, засрали кв. и шли. А хорошие кухни сегодня стоят приличных денег. Я вообще не стараюсь под аренду что то дорогое покупать. Главное картинка, новое, целое.
А то народ хочет аренду по 10 тыс.грн, но запросы по мебели, что можно купить ещё одну квартиру.
Додано: Суб 26 жов, 2024 19:45
Додано: Пон 28 жов, 2024 16:50
Багаті теж плачуть. Палала квартира у Jack house. "Вогонь виник у квартирі на 14 поверсі. Рятувальники вже загасили пожежу, яка розповсюдилась на площі близько 80 квадратних метрів. За попередньою інформацією, на щастя, без потерпілих".
Помста орендаря?? Нехлюйство власника?? Ніколи не дізнаємося. Такі ЖК міцно тримають свої секрети у собі.
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