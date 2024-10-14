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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2497249824992500
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 20:12

"Європейцям бракує грошей на оплату житла": за останні 12 місяців вартість житла в Європі зросла в середньому на 54%; у середньому європейські домогосподарства витрачають 38% свого доходу на оплату оренди або іпотеки та комунальні платежі; близько 16% учасників опитування заявили, що скоротили витрати на харчування, причому найбільша частка – 26% – припадає на Австрію та Фінляндію. Як там у Відні Макс виживає? Схуд напевно бідося. В умовах невизначеного майбутнього майже половина (48%) респондентів по всій Європі заявили, що очікують на подальше зростання вартості житла в найближчі 12 місяців. У відповідь на похмурі прогнози значна частина європейців замислюється про радикальні зміни: 32% готові переїхати заради більш фінансово доступного життя в невелике місто чи селище, а 24% готові з тієї ж причини переїхати за кордон. Цікаво, куди за кордон переїхати, коли скрізь високі ціни на житло, окрім, ймовірно, Болгарії? https://glavcom.ua/world/observe/jevrop ... 28107.html
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 20:53

Хомякоид От вмієте ви душу на ніч розворушити. Аж сльози нагортаються, як згадаю, скільки любові ним вкладено у штори і плінтуси прихованого монтажу. Не нагадуйте про лебедаху до ранку, дайте серцю заспокоїтися.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 887
З нами з: 01.05.17
Подякував: 170 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2497249824992500
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