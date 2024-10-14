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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 жов, 2024 20:12
"Європейцям бракує грошей на оплату житла": за останні 12 місяців вартість житла в Європі зросла в середньому на 54%; у середньому європейські домогосподарства витрачають 38% свого доходу на оплату оренди або іпотеки та комунальні платежі; близько 16% учасників опитування заявили, що скоротили витрати на харчування, причому найбільша частка – 26% – припадає на Австрію та Фінляндію. Як там у Відні Макс виживає? Схуд напевно бідося. В умовах невизначеного майбутнього майже половина (48%) респондентів по всій Європі заявили, що очікують на подальше зростання вартості житла в найближчі 12 місяців. У відповідь на похмурі прогнози значна частина європейців замислюється про радикальні зміни: 32% готові переїхати заради більш фінансово доступного життя в невелике місто чи селище, а 24% готові з тієї ж причини переїхати за кордон. Цікаво, куди за кордон переїхати, коли скрізь високі ціни на житло, окрім, ймовірно, Болгарії?
Додано: Пон 28 жов, 2024 20:53
Хомякоид От вмієте ви душу на ніч розворушити. Аж сльози нагортаються, як згадаю, скільки любові ним вкладено у штори і плінтуси прихованого монтажу. Не нагадуйте про лебедаху до ранку, дайте серцю заспокоїтися.
Додано: Вів 29 жов, 2024 19:05
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Додано: Сер 30 жов, 2024 05:07
Додано: Сер 30 жов, 2024 10:27
Рентабельность твоих с нормальной кухней и гадюшников до 15 тысяч не хочешь посчитать?
У меня гадюшники за несколько часов уходят. 30+ может неделями стоять.
Додано: Сер 30 жов, 2024 10:52
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
неолендлорди хронічно не вміють в вирахування формули амортизації і корекції рентабельності з часом)
схема з первинкой і ремонтом працює тільки для того щоб продати цей «орендний бізнес» не пізніше 2-3 років після першої здачі
імхо, звісно, але я особисто не бачу як зараз можна щось заробити на оренді в небюджетних сегментах хоча б в середньостроковій перспективі
зи: а ось продаються зараз ці «орендні бізнеси» дуже непогано, рили наблатикались трусити про «пасивний прибуток», а платоспроможний попит поки що є
а в сегменті комерції так і взагалі - 7/9%% річних на моменті є? дайте дві
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