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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2498249925002501>
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 20:12

"Європейцям бракує грошей на оплату житла": за останні 12 місяців вартість житла в Європі зросла в середньому на 54%; у середньому європейські домогосподарства витрачають 38% свого доходу на оплату оренди або іпотеки та комунальні платежі; близько 16% учасників опитування заявили, що скоротили витрати на харчування, причому найбільша частка – 26% – припадає на Австрію та Фінляндію. Як там у Відні Макс виживає? Схуд напевно бідося. В умовах невизначеного майбутнього майже половина (48%) респондентів по всій Європі заявили, що очікують на подальше зростання вартості житла в найближчі 12 місяців. У відповідь на похмурі прогнози значна частина європейців замислюється про радикальні зміни: 32% готові переїхати заради більш фінансово доступного життя в невелике місто чи селище, а 24% готові з тієї ж причини переїхати за кордон. Цікаво, куди за кордон переїхати, коли скрізь високі ціни на житло, окрім, ймовірно, Болгарії? https://glavcom.ua/world/observe/jevrop ... 28107.html
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 20:53

Хомякоид От вмієте ви душу на ніч розворушити. Аж сльози нагортаються, як згадаю, скільки любові ним вкладено у штори і плінтуси прихованого монтажу. Не нагадуйте про лебедаху до ранку, дайте серцю заспокоїтися.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:05

ЗНАЙТИ ОДНОКІМНАТНУ ДО 10 ТИСЯЧ МОЖНА ЛИШЕ В ОДНОМУ РАЙОНІ КИЄВА: АНАЛІЗ ЦІН © https://kiev.tram.news/ukr/news/city-ne ... -tsin.html Спостерігається тенденція до подальшого зростання цін.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 05:07

  Хомякоид написав:Панство, що скажете відносно кухні з епіцентра під оренду ?
Вірто , не варто ?
З якого матеріалу ?
Чи краще зробити під заказ ?

Мотлох, який не вартий нічого.
Для дешевих гадюшників до 15 тисяч піде.

Для своїх оренд 30 к +, нормальна кухня, міняються фасади через декілька років.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 10:27

  Бетон написав:
  Хомякоид написав:Панство, що скажете відносно кухні з епіцентра під оренду ?
Вірто , не варто ?
З якого матеріалу ?
Чи краще зробити під заказ ?

Мотлох, який не вартий нічого.
Для дешевих гадюшників до 15 тисяч піде.

Для своїх оренд 30 к +, нормальна кухня, міняються фасади через декілька років.

Рентабельность твоих с нормальной кухней и гадюшников до 15 тысяч не хочешь посчитать?
У меня гадюшники за несколько часов уходят. 30+ может неделями стоять.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 10:52

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

неолендлорди хронічно не вміють в вирахування формули амортизації і корекції рентабельності з часом)

схема з первинкой і ремонтом працює тільки для того щоб продати цей «орендний бізнес» не пізніше 2-3 років після першої здачі

імхо, звісно, але я особисто не бачу як зараз можна щось заробити на оренді в небюджетних сегментах хоча б в середньостроковій перспективі

зи: а ось продаються зараз ці «орендні бізнеси» дуже непогано, рили наблатикались трусити про «пасивний прибуток», а платоспроможний попит поки що є

а в сегменті комерції так і взагалі - 7/9%% річних на моменті є? дайте дві
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 13:47

  kingkongovets написав:продаються зараз ці «орендні бізнеси» дуже непогано,
вони продаються, але не купляються, без скидки 5-10%.
Далі буде ще веселіше
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 15:23

  UA написав:
  Бетон написав:
  Хомякоид написав:Панство, що скажете відносно кухні з епіцентра під оренду ?
Вірто , не варто ?
З якого матеріалу ?
Чи краще зробити під заказ ?

Мотлох, який не вартий нічого.
Для дешевих гадюшників до 15 тисяч піде.

Для своїх оренд 30 к +, нормальна кухня, міняються фасади через декілька років.

Рентабельность твоих с нормальной кухней и гадюшников до 15 тысяч не хочешь посчитать?
У меня гадюшники за несколько часов уходят. 30+ может неделями стоять.

Я сам мебель проектирую и заказываю. Поэтому цена и сроки там маленькие.
Ну и за 30 к у меня живут люди, после которых муха не е..лась. Что-то сломали - деньги дают, сами решают, оплачивают клининг.

Кстати в польше точно так же. За 2 дня снял бизнесмен из Киева. Деньги не считает. Но они не хотят видеть хлам из икеа или леруа.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 15:26

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Понимаешь, я подсознательно видимо окружаю себя нормальными людьми. Ну не лежит у меня душа работать с бедными. Не моё это. Не лендлорд я
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 15:30

  Бетон написав:Я сам мебель проектирую и заказываю. Поэтому цена и сроки там маленькие.
Ну и за 30 к у меня живут люди, после которых муха не е..лась. Что-то сломали - деньги дают, сами решают, оплачивают клининг.

Кстати в польше точно так же. За 2 дня снял бизнесмен из Киева. Деньги не считает. Но они не хотят видеть хлам из икеа или леруа.


У меня дружбан снял в Варшаве за 1300 евро.
У вас что почем ? Можно в личку.
Снимал посуточно, поговорил с хозяином и снял помесячно.
Где то так.
Хомякоид
 
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