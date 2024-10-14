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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2498249925002501
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 15:40

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:Я сам мебель проектирую и заказываю. Поэтому цена и сроки там маленькие.
Ну и за 30 к у меня живут люди, после которых муха не е..лась. Что-то сломали - деньги дают, сами решают, оплачивают клининг.

Кстати в польше точно так же. За 2 дня снял бизнесмен из Киева. Деньги не считает. Но они не хотят видеть хлам из икеа или леруа.


У меня дружбан снял в Варшаве за 1300 евро.
У вас что почем ? Можно в личку.
Снимал посуточно, поговорил с хозяином и снял помесячно.
Где то так.

Это не секрет.
На Урсусе в новом доме снял за штуку баксов 42м. Налог я плачу 8.5%.
Сверху платит: медиа 564злт, счётчики, отопление.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 15:48

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Как мне объяснили, на примере аренднного бизнеса автомобилей. Покупать нужно тойоты королы, которые отьездят несколько лет и не потеряют всю ликвидность.
Наверное, для аренды квартир оно тоже работает
Бетон
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