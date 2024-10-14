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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 жов, 2024 15:40
Хомякоид написав: Бетон написав:
Я сам мебель проектирую и заказываю. Поэтому цена и сроки там маленькие.
Ну и за 30 к у меня живут люди, после которых муха не е..лась. Что-то сломали - деньги дают, сами решают, оплачивают клининг.
Кстати в польше точно так же. За 2 дня снял бизнесмен из Киева. Деньги не считает. Но они не хотят видеть хлам из икеа или леруа.
У меня дружбан снял в Варшаве за 1300 евро.
У вас что почем ? Можно в личку.
Снимал посуточно, поговорил с хозяином и снял помесячно.
Где то так.
Это не секрет.
На Урсусе в новом доме снял за штуку баксов 42м. Налог я плачу 8.5%.
Сверху платит: медиа 564злт, счётчики, отопление.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 15:48
Как мне объяснили, на примере аренднного бизнеса автомобилей. Покупать нужно тойоты королы, которые отьездят несколько лет и не потеряют всю ликвидность.
Наверное, для аренды квартир оно тоже работает
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Бетон
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Додано: Чет 31 жов, 2024 10:59
Бетон написав:
Я сам мебель проектирую и заказываю.
UA написав:
Рентабельность твоих с нормальной кухней и гадюшников до 15 тысяч не хочешь посчитать?
У меня гадюшники за несколько часов уходят. 30+ может неделями стоять.
Поэтому цена и сроки там маленькие.
Ну и за 30 к у меня живут люди, после которых муха не е..лась. Что-то сломали - деньги дают, сами решают, оплачивают клининг.
Кстати в польше точно так же. За 2 дня снял бизнесмен из Киева. Деньги не считает. Но они не хотят видеть хлам из икеа или леруа.
Твой труд бесплатен?
Мне нравятся арендаторы имеющие опыт аренды в ЕС.
Разъяснительная работа с ними проведена на уровне. Свой залог в размере 2-3 месячных аренд, там практически никто не получил назад.
Ибо уборка это не 3 часа пыль из одного угла квартиры в другой погонять.
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Додано: Чет 31 жов, 2024 11:01
Бетон написав:
Понимаешь, я подсознательно видимо окружаю себя нормальными людьми. Ну не лежит у меня душа работать с бедными. Не моё это. Не лендлорд я
В соотношении цена - качество бедные платят дороже всех.
т.к. бедных много.
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Додано: Чет 31 жов, 2024 11:02
UA написав: Бетон написав:
Я сам мебель проектирую и заказываю.
UA написав:
Рентабельность твоих с нормальной кухней и гадюшников до 15 тысяч не хочешь посчитать?
У меня гадюшники за несколько часов уходят. 30+ может неделями стоять.
Поэтому цена и сроки там маленькие.
Ну и за 30 к у меня живут люди, после которых муха не е..лась. Что-то сломали - деньги дают, сами решают, оплачивают клининг.
Кстати в польше точно так же. За 2 дня снял бизнесмен из Киева. Деньги не считает. Но они не хотят видеть хлам из икеа или леруа.
Твой труд бесплатен?
Мне нравятся арендаторы имеющие опыт аренды в ЕС.
Разъяснительная работа с ними проведена на уровне. Свой залог в размере 2-3 месячных аренд, там практически никто не получил назад.
Ибо уборка это не 3 часа пыль из одного угла квартиры в другой погонять.
Це ще добре, якщо орендарі на виїзді хоча би 3 години пилюку повигрібають.
Більшість орендарів на відомій території - живе і взагалі не париться з прибиранням. Коли квартира засирається повністю - переїжджають на іншу, свіжішу чи ближчу до роботи.
Про методи боротьби з свинями-орендарями - багато писав пан Rjkz.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 31 жов, 2024 11:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 31 жов, 2024 11:04
Бетон написав:
Я сам мебель проектирую и заказываю.
UA написав:
Рентабельность твоих с нормальной кухней и гадюшников до 15 тысяч не хочешь посчитать?
У меня гадюшники за несколько часов уходят. 30+ может неделями стоять.
Поэтому цена и сроки там маленькие.
.
Не можуть меблі по спецзамовленню бути дешевшими від ширпотреба з Епіцентра і Леруа!
Художній свист, 100%
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Додано: Чет 31 жов, 2024 11:05
Бетон написав:
Как мне объяснили, на примере аренднного бизнеса автомобилей. Покупать нужно тойоты королы, которые отьездят несколько лет и не потеряют всю ликвидность.
Наверное, для аренды квартир оно тоже работает
Украинцы очень ленивая нация. Более ленивая чем даже арабы.
Платят за то чтобы пальцем не пошевелить и свой зад лишний раз не поднять.
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Додано: Чет 31 жов, 2024 11:30
Frant написав: UA написав:
Твой труд бесплатен?
Мне нравятся арендаторы имеющие опыт аренды в ЕС.
Разъяснительная работа с ними проведена на уровне. Свой залог в размере 2-3 месячных аренд, там практически никто не получил назад.
Ибо уборка это не 3 часа пыль из одного угла квартиры в другой погонять.
Це ще добре, якщо орендарі на виїзді хоча би 3 години пилюку повигрібають.
Більшість орендарів на відомій території - живе і взагалі не париться з прибиранням. Коли квартира засирається повністю - переїжджають на іншу, свіжішу чи ближчу до роботи.
Про методи боротьби з свинями-орендарями - багато писав пан Rjkz.
Я перепробовал несколько методов принуждения украинских арендаторов к чистоте.
В финале (до войны) просто перестал сдавать чистые квартиры украинцам.
Только гадюшники.
Если квартира с арендатором - украинцем чистя то:
1. Там проводится регулярный наемный клининг
2. Арендаторы украинцы только по гражданству. Поволжские немцы, литовцы .... по этносу
3. Ну разве что девахи с далёких сел ЗУ чистоплотные.
Но те давно на ЕС ориентированы.
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