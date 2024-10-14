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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2501250225032504
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 20:06

  gonchik74 написав:
  Бетон написав:не парьтесь ви за песика. тут важливо розуміти породу.
ну насцить пару разів та й усе.

Так не справа в тому, що насцить. Хоча там перша здача. Справа в тому, що бреше. Так само бреше, де працює. Зрозумів де, лише піднявши аккаунти подруг в соцмережах. Судячи з усього, розповсюджений на сьогоднішній день типаж, але то вже таке, проїхали. Здавати їй надалі не маю жодного бажання. Брехня для мене ставить хрест на відносинах.

Підняти ціну (он пишуть в статті, що аренда КРЖН виросла, то ж не меценат), не подобається - базар великий, 1 міс. на виселення
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 20:32

  gonchik74 написав:
  Бетон написав:не парьтесь ви за песика. тут важливо розуміти породу.
ну насцить пару разів та й усе.

Так не справа в тому, що насцить. Хоча там перша здача. Справа в тому, що бреше. Так само бреше, де працює. Зрозумів де, лише піднявши аккаунти подруг в соцмережах. Судячи з усього, розповсюджений на сьогоднішній день типаж, але то вже таке, проїхали. Здавати їй надалі не маю жодного бажання. Брехня для мене ставить хрест на відносинах.

активизируйте пункт договора который предполагает досрочное прекращение аренды при уведомлении за 1 месяц любой из сторон
по моему есть в каждом договоре
ИМХО конечно
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:06

  gonchik74 написав:Порадьте, будь ласка, що зробити в наступній ситуації. Місяць, як вселилась панянка. В договорі прописана відсутність тварин. По факту постить в інсті цуценя. Перша здача, ремонт не квітка Макса, але й не антивандальний. Приходив перевіряти мій товариш - пса сховала. Хотів би виселити, але чи скріншоти з інсти будуть достатнім доказом порушення договору?

Звідки вона?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:12

  kingkongovets написав:думка, що ступінь культури та вихованості орендаря залежить від його статків - повна маячня)

+
З українцями це не працює.
Освіта куплена, репутація - пустий звук
Довідок з роботи орендодавці не вимагають.
ПС Статки можуть бути кримінальними
Айти бувають білими, сірими та чорними.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:23

  cherchiltank написав:Вєсті с полєй - підвищив оренду на старому Подолі - 120 м 4к квартира до 32000 грн)
Було 30000 грн

Хто орендар 120 метрів на Щекавицький?
Я звичайно можу Якову Блайху подзвонити та запитати чому він виділяє 50, а ви отримуєте 32...
Востаннє редагувалось UA в Вів 05 лис, 2024 00:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:30

  stm написав:Я канешна не специалист. Но какого городить огород, не проще поднять прайс за собаку? Это прямое нарушение договора и враньё как арендодателя так и арендатора - ну как-то не серьёзно. ИМХО...

От арендатора лгуна нужно избавляется.
Вопрос не столько в собаке сколько во лжи.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:31

  UA написав:
  gonchik74 написав:Порадьте, будь ласка, що зробити в наступній ситуації. Місяць, як вселилась панянка. В договорі прописана відсутність тварин. По факту постить в інсті цуценя. Перша здача, ремонт не квітка Макса, але й не антивандальний. Приходив перевіряти мій товариш - пса сховала. Хотів би виселити, але чи скріншоти з інсти будуть достатнім доказом порушення договору?

Звідки вона?

Харків. Повернулась з Німеччини типу
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 00:20

  UA написав:
  cherchiltank написав:Вєсті с полєй - підвищив оренду на старому Подолі - 120 м 4к квартира до 32000 грн)
Було 30000 грн

Хто орендар 120 метрів на Щекавицький?
Я звичайно можу Якову Блайху подзвонити та запитати чому він виділяє 50, а ви отримуєте 32...

Звичайний айтішник)
Євреї з подола як зʼїхали у 2022 так і не повернулись)
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 00:20

  gonchik74 написав:
  UA написав:
  gonchik74 написав:Порадьте, будь ласка, що зробити в наступній ситуації. Місяць, як вселилась панянка. В договорі прописана відсутність тварин. По факту постить в інсті цуценя. Перша здача, ремонт не квітка Макса, але й не антивандальний. Приходив перевіряти мій товариш - пса сховала. Хотів би виселити, але чи скріншоти з інсти будуть достатнім доказом порушення договору?

Звідки вона?

Харків. Повернулась з Німеччини типу

Схоже на регіональні, культуральні особливості Приватні ви читали.
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