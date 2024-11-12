Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:не парьтесь ви за песика. тут важливо розуміти породу. ну насцить пару разів та й усе.
Так не справа в тому, що насцить. Хоча там перша здача. Справа в тому, що бреше. Так само бреше, де працює. Зрозумів де, лише піднявши аккаунти подруг в соцмережах. Судячи з усього, розповсюджений на сьогоднішній день типаж, але то вже таке, проїхали. Здавати їй надалі не маю жодного бажання. Брехня для мене ставить хрест на відносинах.
Підняти ціну (он пишуть в статті, що аренда КРЖН виросла, то ж не меценат), не подобається - базар великий, 1 міс. на виселення
Бетон написав:не парьтесь ви за песика. тут важливо розуміти породу. ну насцить пару разів та й усе.
Так не справа в тому, що насцить. Хоча там перша здача. Справа в тому, що бреше. Так само бреше, де працює. Зрозумів де, лише піднявши аккаунти подруг в соцмережах. Судячи з усього, розповсюджений на сьогоднішній день типаж, але то вже таке, проїхали. Здавати їй надалі не маю жодного бажання. Брехня для мене ставить хрест на відносинах.
активизируйте пункт договора который предполагает досрочное прекращение аренды при уведомлении за 1 месяц любой из сторон по моему есть в каждом договоре ИМХО конечно
gonchik74 написав:Порадьте, будь ласка, що зробити в наступній ситуації. Місяць, як вселилась панянка. В договорі прописана відсутність тварин. По факту постить в інсті цуценя. Перша здача, ремонт не квітка Макса, але й не антивандальний. Приходив перевіряти мій товариш - пса сховала. Хотів би виселити, але чи скріншоти з інсти будуть достатнім доказом порушення договору?
stm написав:Я канешна не специалист. Но какого городить огород, не проще поднять прайс за собаку? Это прямое нарушение договора и враньё как арендодателя так и арендатора - ну как-то не серьёзно. ИМХО...
От арендатора лгуна нужно избавляется. Вопрос не столько в собаке сколько во лжи.
gonchik74 написав:Порадьте, будь ласка, що зробити в наступній ситуації. Місяць, як вселилась панянка. В договорі прописана відсутність тварин. По факту постить в інсті цуценя. Перша здача, ремонт не квітка Макса, але й не антивандальний. Приходив перевіряти мій товариш - пса сховала. Хотів би виселити, але чи скріншоти з інсти будуть достатнім доказом порушення договору?
gonchik74 написав:Порадьте, будь ласка, що зробити в наступній ситуації. Місяць, як вселилась панянка. В договорі прописана відсутність тварин. По факту постить в інсті цуценя. Перша здача, ремонт не квітка Макса, але й не антивандальний. Приходив перевіряти мій товариш - пса сховала. Хотів би виселити, але чи скріншоти з інсти будуть достатнім доказом порушення договору?
Звідки вона?
Харків. Повернулась з Німеччини типу
Схоже на регіональні, культуральні особливості Приватні ви читали.
Ринок оренди має хорошу перспективу на відміну від купівлі/продажу. Підживлюючий чинник - ВПО, потенціал якого лише зростає з просуванням кацапської орди. Попит зміщено у бік економ сегменту ЖН. Чітко проглядається підштовхування орендних ставок вгору. Дешевих об"єктів зовсім обмаль. ВПО у Києві: Чому 87% планують залишитися після війни https://life.kyiv.ua/news/skandal-navko ... golodomoru