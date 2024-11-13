UA написав:
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З українцями це не працює.
Освіта куплена, репутація - пустий звук
Довідок з роботи орендодавці не вимагають.
ПС Статки можуть бути кримінальними
Айти бувають білими, сірими та чорними.
в паралельній темі є приклад здачі республіки 2к за 2200 уе.
в ярграді 110м2 к приходили дивитись молоді люди за 3500 уе. приємно спілкуватись - виховані, цінять все що навкруги. приємніше ж працювати з великими чеками, де люди цінять і власний і твій труд, де завдаток - 4 тисячі баксів.
а не трястись, що якесь лайно підкладе тухле яйце.
в 2014 році я здав дешеву однуху хачам. впевнений, що бздо після них, яке по спадщині передалось новому покупцю разом з анальною смазкою, в повітрі до сих пір.