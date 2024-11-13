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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 00:23

  UA написав:
  kingkongovets написав:думка, що ступінь культури та вихованості орендаря залежить від його статків - повна маячня)

+
З українцями це не працює.
Освіта куплена, репутація - пустий звук
Довідок з роботи орендодавці не вимагають.
ПС Статки можуть бути кримінальними
Айти бувають білими, сірими та чорними.

в паралельній темі є приклад здачі республіки 2к за 2200 уе.
в ярграді 110м2 к приходили дивитись молоді люди за 3500 уе. приємно спілкуватись - виховані, цінять все що навкруги. приємніше ж працювати з великими чеками, де люди цінять і власний і твій труд, де завдаток - 4 тисячі баксів.
а не трястись, що якесь лайно підкладе тухле яйце.

в 2014 році я здав дешеву однуху хачам. впевнений, що бздо після них, яке по спадщині передалось новому покупцю разом з анальною смазкою, в повітрі до сих пір.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 10:09

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

В парплельній реальності є і здача хрущівки на дврз за штуку баксів) багато чого є в паралельній реальності)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 15:48

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Бетон написав:разом з анальною смазкою
Це у вас було для розрахунку?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:36

  Бетон написав:в 2014 році я здав дешеву однуху хачам.

Дивне рішення
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 17:31

  Investor_K написав:
  Бетон написав:разом з анальною смазкою
Це у вас було для розрахунку?

:shock: :lol: :lol: :lol:
ihorkyiv
 
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