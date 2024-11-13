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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2502250325042505
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 00:23

  UA написав:
  kingkongovets написав:думка, що ступінь культури та вихованості орендаря залежить від його статків - повна маячня)

+
З українцями це не працює.
Освіта куплена, репутація - пустий звук
Довідок з роботи орендодавці не вимагають.
ПС Статки можуть бути кримінальними
Айти бувають білими, сірими та чорними.

в паралельній темі є приклад здачі республіки 2к за 2200 уе.
в ярграді 110м2 к приходили дивитись молоді люди за 3500 уе. приємно спілкуватись - виховані, цінять все що навкруги. приємніше ж працювати з великими чеками, де люди цінять і власний і твій труд, де завдаток - 4 тисячі баксів.
а не трястись, що якесь лайно підкладе тухле яйце.

в 2014 році я здав дешеву однуху хачам. впевнений, що бздо після них, яке по спадщині передалось новому покупцю разом з анальною смазкою, в повітрі до сих пір.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 10:09

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

В парплельній реальності є і здача хрущівки на дврз за штуку баксів) багато чого є в паралельній реальності)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:36

  Бетон написав:в 2014 році я здав дешеву однуху хачам.

Дивне рішення
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 18:14

Ціни на оренду житла у столиці продовжують зростати https://news.finance.ua/ua/ciny-na-oren ... t-zrostaty
«За рік ціна на оренду в Києві виросла на 30%, тобто це більше, ніж ріст курсу долара. Тому ми можемо сміливо говорити про те, що ціни на оренду в Києві зростають».
2-кімн., Київ, листопад 2024:
дореволюційні (до 1918) — 41 000 грн;
сталінки (1918−1956) — 31 000 грн;
хрущовки (1956−1969) — 16 000 грн;
панельки (1969−1991) — 14 000 грн;
спецпроєкти (1991−2010) — 19 000 грн;
новобудови (після 2010) — 37 000 грн.
Зрозуміло, що ціни середні. Ставки залежать від локації та рівня ремонту.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 20:13

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

За тыщу двуха в древнем доме это точно Липки или рядом
Соседи Кинга по дому однозначно
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 10:24

  ihorkyiv написав:Ціни на оренду житла у столиці продовжують зростати https://news.finance.ua/ua/ciny-na-oren ... t-zrostaty
«За рік ціна на оренду в Києві виросла на 30%, тобто це більше, ніж ріст курсу долара. Тому ми можемо сміливо говорити про те, що ціни на оренду в Києві зростають».
2-кімн., Київ, листопад 2024:
дореволюційні (до 1918) — 41 000 грн;
сталінки (1918−1956) — 31 000 грн;
хрущовки (1956−1969) — 16 000 грн;
панельки (1969−1991) — 14 000 грн;
спецпроєкти (1991−2010) — 19 000 грн;
новобудови (після 2010) — 37 000 грн.
Зрозуміло, що ціни середні. Ставки залежать від локації та рівня ремонту.

Ціни від балди)
Мабуть вчений знов згвалтував журналіста)
Особливо ціна на дореволюційні двушки в 41 тисячу)
Та і все інше брєд)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 10:39

Бери! Повернеш коли зможеш.

  барабашов написав:За тыщу двуха в древнем доме это точно Липки или рядом
Соседи Кинга по дому однозначно


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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 11:21

  UA написав:
  Бетон написав:в 2014 році я здав дешеву однуху хачам.

Дивне рішення

Передивіться "люди в чорному", де уілл Сміт залишив всіх монстрів, але застрелив макет школярки, бо в цьому середовищі вона була найбільш підозрілою)
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 11:26

  cherchiltank написав:
  ihorkyiv написав:Ціни на оренду житла у столиці продовжують зростати https://news.finance.ua/ua/ciny-na-oren ... t-zrostaty
«За рік ціна на оренду в Києві виросла на 30%, тобто це більше, ніж ріст курсу долара. Тому ми можемо сміливо говорити про те, що ціни на оренду в Києві зростають».
2-кімн., Київ, листопад 2024:
дореволюційні (до 1918) — 41 000 грн;
сталінки (1918−1956) — 31 000 грн;
хрущовки (1956−1969) — 16 000 грн;
панельки (1969−1991) — 14 000 грн;
спецпроєкти (1991−2010) — 19 000 грн;
новобудови (після 2010) — 37 000 грн.
Зрозуміло, що ціни середні. Ставки залежать від локації та рівня ремонту.

Ціни від балди)
Мабуть вчений знов згвалтував журналіста)
Особливо ціна на дореволюційні двушки в 41 тисячу)
Та і все інше брєд)

На вашу експертну думку, марення - вгору чи додолу? Можливо, ви маєте більш притомну інформацію щодо рівня орендних цін, то поділіться, будь ласка. Або надайте посилання на інформаційне джерело, яке підтверджує зміст вашого допису.
ihorkyiv
 
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