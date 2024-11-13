Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:думка, що ступінь культури та вихованості орендаря залежить від його статків - повна маячня)
+ З українцями це не працює. Освіта куплена, репутація - пустий звук Довідок з роботи орендодавці не вимагають. ПС Статки можуть бути кримінальними Айти бувають білими, сірими та чорними.
в паралельній темі є приклад здачі республіки 2к за 2200 уе. в ярграді 110м2 к приходили дивитись молоді люди за 3500 уе. приємно спілкуватись - виховані, цінять все що навкруги. приємніше ж працювати з великими чеками, де люди цінять і власний і твій труд, де завдаток - 4 тисячі баксів. а не трястись, що якесь лайно підкладе тухле яйце.
в 2014 році я здав дешеву однуху хачам. впевнений, що бздо після них, яке по спадщині передалось новому покупцю разом з анальною смазкою, в повітрі до сих пір.
Ціни на оренду житла у столиці продовжують зростати https://news.finance.ua/ua/ciny-na-oren ... t-zrostaty «За рік ціна на оренду в Києві виросла на 30%, тобто це більше, ніж ріст курсу долара. Тому ми можемо сміливо говорити про те, що ціни на оренду в Києві зростають». 2-кімн., Київ, листопад 2024: дореволюційні (до 1918) — 41 000 грн; сталінки (1918−1956) — 31 000 грн; хрущовки (1956−1969) — 16 000 грн; панельки (1969−1991) — 14 000 грн; спецпроєкти (1991−2010) — 19 000 грн; новобудови (після 2010) — 37 000 грн. Зрозуміло, що ціни середні. Ставки залежать від локації та рівня ремонту.
ihorkyiv написав:Ціни на оренду житла у столиці продовжують зростати https://news.finance.ua/ua/ciny-na-oren ... t-zrostaty «За рік ціна на оренду в Києві виросла на 30%, тобто це більше, ніж ріст курсу долара. Тому ми можемо сміливо говорити про те, що ціни на оренду в Києві зростають». 2-кімн., Київ, листопад 2024: дореволюційні (до 1918) — 41 000 грн; сталінки (1918−1956) — 31 000 грн; хрущовки (1956−1969) — 16 000 грн; панельки (1969−1991) — 14 000 грн; спецпроєкти (1991−2010) — 19 000 грн; новобудови (після 2010) — 37 000 грн. Зрозуміло, що ціни середні. Ставки залежать від локації та рівня ремонту.
Ціни від балди) Мабуть вчений знов згвалтував журналіста) Особливо ціна на дореволюційні двушки в 41 тисячу) Та і все інше брєд)
ihorkyiv написав:Ціни на оренду житла у столиці продовжують зростати https://news.finance.ua/ua/ciny-na-oren ... t-zrostaty «За рік ціна на оренду в Києві виросла на 30%, тобто це більше, ніж ріст курсу долара. Тому ми можемо сміливо говорити про те, що ціни на оренду в Києві зростають». 2-кімн., Київ, листопад 2024: дореволюційні (до 1918) — 41 000 грн; сталінки (1918−1956) — 31 000 грн; хрущовки (1956−1969) — 16 000 грн; панельки (1969−1991) — 14 000 грн; спецпроєкти (1991−2010) — 19 000 грн; новобудови (після 2010) — 37 000 грн. Зрозуміло, що ціни середні. Ставки залежать від локації та рівня ремонту.
Ціни від балди) Мабуть вчений знов згвалтував журналіста) Особливо ціна на дореволюційні двушки в 41 тисячу) Та і все інше брєд)
На вашу експертну думку, марення - вгору чи додолу? Можливо, ви маєте більш притомну інформацію щодо рівня орендних цін, то поділіться, будь ласка. Або надайте посилання на інформаційне джерело, яке підтверджує зміст вашого допису.