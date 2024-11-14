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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лис, 2024 23:52
На додаток - ще стаття про орендні пригоди ВПО і загальні питання та проблеми орендних відносин в Україні, у тому числі орендні субсидії і соціальне житло.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 01:16
Ну- це львів)
Додано: П'ят 15 лис, 2024 08:05
Здавати хату ВПО з трьома котами, я теж би, скоріш за все не став.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 09:26
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
хмарочос і зе виледж, на жаль, вже давно длубають підлогу в плані якості своїх публікацій
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