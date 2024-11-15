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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лис, 2024 23:52
На додаток - ще стаття про орендні пригоди ВПО і загальні питання та проблеми орендних відносин в Україні, у тому числі орендні субсидії і соціальне житло.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 01:16
Ну- це львів)
Додано: П'ят 15 лис, 2024 08:05
Здавати хату ВПО з трьома котами, я теж би, скоріш за все не став.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 09:26
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
хмарочос і зе виледж, на жаль, вже давно длубають підлогу в плані якості своїх публікацій
Додано: П'ят 15 лис, 2024 16:15
Панове, за який час до закінчення ремонта нормально давати обяву про аренду ?
В Німеччині дають обяву за два три місяці до звільнення квартири від попередніх орендарів.
Які реалії в Україні ?
Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:39
За два дні, а то й у переддень вашої готовності приймати відвідувачів. Якщо оголошення викладете раніше, воно для потенційного орендаря може загубитися у потоці оголошень ваших конкурентів. Клієнта треба зацікавлювати і одразу "брати" свіженьким.) Окрім того, підуть дзвінки від рієлторів, які вас цілими днями відволікатимуть від поточних важливих справ. Як правило, у посередників є клієнти, які готові переглянути "квіточку" уже завтра.
Додано: Суб 16 лис, 2024 13:08
За день - два.
Більшість українців не планує своє майбутнє, а діє емоційно під тиском обставин.
Це в Німеччині можна зараз домовиться про зустріч на 15 грудня і не нагадувати 14 грудня про це.
Винятки є але вони не роблять погоди.
Додано: Суб 16 лис, 2024 13:13
Ви ж розумієте що ці кленити в 95% випадків вигадані.
(айтишник (пара) без тварин та дітей зазвичай кажуть рили не маючи реального клієнта)
Хіба що квартира в самому нижньому ціновому сегменті.
Там дійсно в рила десяток бажаючих постійно є.
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