Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Панове, за який час до закінчення ремонта нормально давати обяву про аренду ? В Німеччині дають обяву за два три місяці до звільнення квартири від попередніх орендарів. Які реалії в Україні ?
За два дні, а то й у переддень вашої готовності приймати відвідувачів. Якщо оголошення викладете раніше, воно для потенційного орендаря може загубитися у потоці оголошень ваших конкурентів. Клієнта треба зацікавлювати і одразу "брати" свіженьким.) Окрім того, підуть дзвінки від рієлторів, які вас цілими днями відволікатимуть від поточних важливих справ. Як правило, у посередників є клієнти, які готові переглянути "квіточку" уже завтра.
Хомякоид написав:Панове, за який час до закінчення ремонта нормально давати обяву про аренду ? В Німеччині дають обяву за два три місяці до звільнення квартири від попередніх орендарів. Які реалії в Україні ?
За день - два. Більшість українців не планує своє майбутнє, а діє емоційно під тиском обставин. Це в Німеччині можна зараз домовиться про зустріч на 15 грудня і не нагадувати 14 грудня про це. Винятки є але вони не роблять погоди.
ihorkyiv написав: Як правило, у посередників є клієнти, які готові переглянути "квіточку" уже завтра.
Ви ж розумієте що ці кленити в 95% випадків вигадані. (айтишник (пара) без тварин та дітей зазвичай кажуть рили не маючи реального клієнта) Хіба що квартира в самому нижньому ціновому сегменті. Там дійсно в рила десяток бажаючих постійно є.
ihorkyiv написав:У Нью-Йорку комісію ріелтору зобов’язали сплачувати власника нерухомості https://hmarochos.kiev.ua/2024/11/14/vi ... ruhomosti/ "Згідно з цим законом, комісію брокеру повинен сплачувати той, хто його найняв". Справедливо і логічно. Навіщо аксіому регулювати законодавчо? "В Україні діє схожа система, комісію ріелтору сплачує орендар, навіть якщо наймає спеціаліста власник квартири". Якась дурня, якої на практиці навіть не чув. Кому з контрагентів потрібен рієлтор, той його і обдаровує грошима. Так, як правило, це потенційний орендар, який з лінощів або браку часу на пошук житла перекладає роботу на посередника. Ось він і сплачує винагороду рієлтору. Орендодавцю байдуже - прийшов клієнт сам чи у супроводі "фахівця".
Мені це не подобається. Зараз в Україні я практично без конкурентів, бо сам даю об'яви про оренду. Якщо тут таке запровадять, мої колеги таки поборють свою лінь та почнуть робити теж саме. Українців краще всього стимулювати через примітивну жадібність.