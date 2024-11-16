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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лис, 2024 23:52
На додаток - ще стаття про орендні пригоди ВПО і загальні питання та проблеми орендних відносин в Україні, у тому числі орендні субсидії і соціальне житло.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 01:16
Ну- це львів)
Додано: П'ят 15 лис, 2024 08:05
Здавати хату ВПО з трьома котами, я теж би, скоріш за все не став.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 09:26
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
хмарочос і зе виледж, на жаль, вже давно длубають підлогу в плані якості своїх публікацій
Додано: П'ят 15 лис, 2024 16:15
Панове, за який час до закінчення ремонта нормально давати обяву про аренду ?
В Німеччині дають обяву за два три місяці до звільнення квартири від попередніх орендарів.
Які реалії в Україні ?
Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:39
За два дні, а то й у переддень вашої готовності приймати відвідувачів. Якщо оголошення викладете раніше, воно для потенційного орендаря може загубитися у потоці оголошень ваших конкурентів. Клієнта треба зацікавлювати і одразу "брати" свіженьким.) Окрім того, підуть дзвінки від рієлторів, які вас цілими днями відволікатимуть від поточних важливих справ. Як правило, у посередників є клієнти, які готові переглянути "квіточку" уже завтра.
Додано: Суб 16 лис, 2024 13:08
За день - два.
Більшість українців не планує своє майбутнє, а діє емоційно під тиском обставин.
Це в Німеччині можна зараз домовиться про зустріч на 15 грудня і не нагадувати 14 грудня про це.
Винятки є але вони не роблять погоди.
Додано: Суб 16 лис, 2024 13:13
Ви ж розумієте що ці кленити в 95% випадків вигадані.
(айтишник (пара) без тварин та дітей зазвичай кажуть рили не маючи реального клієнта)
Хіба що квартира в самому нижньому ціновому сегменті.
Там дійсно в рила десяток бажаючих постійно є.
Додано: Суб 16 лис, 2024 14:25
Мені це не подобається.
Зараз в Україні я практично без конкурентів, бо сам даю об'яви про оренду.
Якщо тут таке запровадять, мої колеги таки поборють свою лінь та почнуть робити теж саме.
Українців краще всього стимулювати через примітивну жадібність.
Додано: Нед 17 лис, 2024 12:26
[quote="5784950:Прохожий"][quote="5784896:gonchik74"][quote="5784856:Бетон"]не парьтесь ви за песика. тут важливо розуміти породу.
ну насцить пару разів та й усе.[/quote]
Так не справа в тому, що насцить. Хоча там перша здача. Справа в тому, що бреше. Так само бреше, де працює. Зрозумів де, лише піднявши аккаунти подруг в соцмережах. Судячи з усього, розповсюджений на сьогоднішній день типаж, але то вже таке, проїхали. [b]Здавати їй надалі не маю жодного бажання.[/b] Брехня для мене ставить хрест на відносинах.[/quote]
активизируйте пункт договора который предполагает досрочное прекращение аренды при уведомлении за 1 месяц любой из сторон
по моему есть в каждом договоре
ИМХО конечно[/quote]
Найкраща пропозиція. Улічати не треба. Вигадати причину, типа сімейні обставини, і виселити за місяць. Бо я колись улічив, після того ремонтував квартиру
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