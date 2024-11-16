RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2504250525062507
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 08:11

Знову почались масові веєрні відключення електроенергії.

Як ціни оренди на верхніх поверхах новобудів?
Х0,5 чи Х0,25?
Просунулись вниз капітально чи ледь ледь?
Знову ж, квартири з електроопаленням - як попит? Зашкалює? Як ціни? Вверх чи вниз?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23983
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1712 раз.
Подякували: 2560 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2504250525062507
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 12085, 12086, 12087
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
120866 30771267
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2024 08:31
kingkongovets
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 970, 971, 972
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
9718 7129914
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2024 00:03
BeneFuckTor
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1017, 1018, 1019
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10181 6354626
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 21:22
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4351)
18.11.2024 01:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.