Знову почались масові веєрні відключення електроенергії.
Як ціни оренди на верхніх поверхах новобудів?
Х0,5 чи Х0,25?
Просунулись вниз капітально чи ледь ледь?
Знову ж, квартири з електроопаленням - як попит? Зашкалює? Як ціни? Вверх чи вниз?
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Додано: Пон 18 лис, 2024 08:11
Знову почались масові веєрні відключення електроенергії.
Як ціни оренди на верхніх поверхах новобудів?
Х0,5 чи Х0,25?
Просунулись вниз капітально чи ледь ледь?
Знову ж, квартири з електроопаленням - як попит? Зашкалює? Як ціни? Вверх чи вниз?
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