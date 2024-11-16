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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лис, 2024 02:03
Хорошо что есть чистильщики обуви.
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UA
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Додано: Чет 21 лис, 2024 09:03
UA написав:Хорошо что есть чистильщики обуви.
таке враження, шо цей малий читає форум - абсолютно всі питання, про які він розповідає, тут обговорювались
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kingkongovets
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Faceless, Ірина_, Модератор
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