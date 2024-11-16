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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2504250525062507
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 02:03

Хорошо что есть чистильщики обуви.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 09:03

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

UA написав:Хорошо что есть чистильщики обуви.
таке враження, шо цей малий читає форум - абсолютно всі питання, про які він розповідає, тут обговорювались
kingkongovets
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  #<1 ... 2504250525062507
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