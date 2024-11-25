Хорошо что есть чистильщики обуви.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лис, 2024 09:03
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
таке враження, шо цей малий читає форум - абсолютно всі питання, про які він розповідає, тут обговорювались
Додано: Суб 23 лис, 2024 02:09
Яка частка витрат на житло в різних містах: у Києві — 68% середньої зарплати, в Ужгороді — 87% https://news.finance.ua/ua/yaka-chastka ... nfohrafika
"У Києві, за даними ЛУН, оренда однокімнатної квартири становить 68% середньої зарплати в місті". Кожен винаймач житла має власний поріг чутливості щодо зростання вартості оренди. Наприклад, у мене нещодавно виїхав клієнт після того, як я в економ сегменті підвищив орендну ставку на 1000 грн. Ймовірно, для нього це зростання виявилося критичним. Ставлюся з розумінням.
Додано: Суб 23 лис, 2024 10:26
Скоріш звичайна класова ненависть.
Чи потрібен клієнт чутливий на 1000 грн в реальності, де сантехник за встановлення пари лічильників води (з кранами, зворотними клапанами...) бере 7000-8000грн? Матеріали з яких 2000грн.
Хоча в вас оренда скоріше благодійність ніж сталий бізнес.
Додано: Суб 23 лис, 2024 17:19
это да, с такими ценами на все и такой арендой сдача жилой - благотворительность.
Додано: Пон 25 лис, 2024 16:02
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Ціни на оренду житла в Києві та інших великих містах України напередодні зими
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