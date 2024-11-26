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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2504250525062507
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 02:03

Хорошо что есть чистильщики обуви.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 09:03

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

UA написав:Хорошо что есть чистильщики обуви.
таке враження, шо цей малий читає форум - абсолютно всі питання, про які він розповідає, тут обговорювались
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 02:09

Яка частка витрат на житло в різних містах: у Києві — 68% середньої зарплати, в Ужгороді — 87% https://news.finance.ua/ua/yaka-chastka ... nfohrafika
"У Києві, за даними ЛУН, оренда однокімнатної квартири становить 68% середньої зарплати в місті". Кожен винаймач житла має власний поріг чутливості щодо зростання вартості оренди. Наприклад, у мене нещодавно виїхав клієнт після того, як я в економ сегменті підвищив орендну ставку на 1000 грн. Ймовірно, для нього це зростання виявилося критичним. Ставлюся з розумінням.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 10:26

  ihorkyiv написав:Кожен винаймач житла має власний поріг чутливості щодо зростання вартості оренди. Наприклад, у мене нещодавно виїхав клієнт після того, як я в економ сегменті підвищив орендну ставку на 1000 грн. Ймовірно, для нього це зростання виявилося критичним. Ставлюся з розумінням.

Скоріш звичайна класова ненависть.
Чи потрібен клієнт чутливий на 1000 грн в реальності, де сантехник за встановлення пари лічильників води (з кранами, зворотними клапанами...) бере 7000-8000грн? Матеріали з яких 2000грн.
Хоча в вас оренда скоріше благодійність ніж сталий бізнес.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 17:19

  UA написав:
  ihorkyiv написав:Кожен винаймач житла має власний поріг чутливості щодо зростання вартості оренди. Наприклад, у мене нещодавно виїхав клієнт після того, як я в економ сегменті підвищив орендну ставку на 1000 грн. Ймовірно, для нього це зростання виявилося критичним. Ставлюся з розумінням.

Скоріш звичайна класова ненависть.
Чи потрібен клієнт чутливий на 1000 грн в реальності, де сантехник за встановлення пари лічильників води (з кранами, зворотними клапанами...) бере 7000-8000грн? Матеріали з яких 2000грн.
Хоча в вас оренда скоріше благодійність ніж сталий бізнес.
это да, с такими ценами на все и такой арендой сдача жилой - благотворительность.
asin
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 16:02

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Ціни на оренду житла в Києві та інших великих містах України напередодні зими
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 18:36

  kingkongovets написав:
UA написав:Хорошо что есть чистильщики обуви.
таке враження, шо цей малий читає форум - абсолютно всі питання, про які він розповідає, тут обговорювались

Він читає форум. І навіть пише тут. Не пам'ятаю під яким ніком.
airmax78
 
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