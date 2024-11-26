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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лис, 2024 02:03
Хорошо что есть чистильщики обуви.
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UA
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Додано: Чет 21 лис, 2024 09:03
UA написав:Хорошо что есть чистильщики обуви.
таке враження, шо цей малий читає форум - абсолютно всі питання, про які він розповідає, тут обговорювались
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kingkongovets
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Додано: Суб 23 лис, 2024 02:09
Яка частка витрат на житло в різних містах: у Києві — 68% середньої зарплати, в Ужгороді — 87% https://news.finance.ua/ua/yaka-chastka ... nfohrafika
"У Києві, за даними ЛУН, оренда однокімнатної квартири становить 68% середньої зарплати в місті". Кожен винаймач житла має власний поріг чутливості щодо зростання вартості оренди. Наприклад, у мене нещодавно виїхав клієнт після того, як я в економ сегменті підвищив орендну ставку на 1000 грн. Ймовірно, для нього це зростання виявилося критичним. Ставлюся з розумінням.
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ihorkyiv
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Додано: Суб 23 лис, 2024 10:26
ihorkyiv написав:
Кожен винаймач житла має власний поріг чутливості щодо зростання вартості оренди. Наприклад, у мене нещодавно виїхав клієнт після того, як я в економ сегменті підвищив орендну ставку на 1000 грн.
Ймовірно, для нього це зростання виявилося критичним. Ставлюся з розумінням.
Скоріш звичайна класова ненависть.
Чи потрібен клієнт чутливий на 1000 грн в реальності, де сантехник за встановлення пари лічильників води (з кранами, зворотними клапанами...) бере 7000-8000грн? Матеріали з яких 2000грн.
Хоча в вас оренда скоріше благодійність ніж сталий бізнес.
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UA
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Додано: Суб 23 лис, 2024 17:19
UA написав: ihorkyiv написав:
Кожен винаймач житла має власний поріг чутливості щодо зростання вартості оренди. Наприклад, у мене нещодавно виїхав клієнт після того, як я в економ сегменті підвищив орендну ставку на 1000 грн.
Ймовірно, для нього це зростання виявилося критичним. Ставлюся з розумінням.
Скоріш звичайна класова ненависть.
Чи потрібен клієнт чутливий на 1000 грн в реальності, де сантехник за встановлення пари лічильників води (з кранами, зворотними клапанами...) бере 7000-8000грн? Матеріали з яких 2000грн.
Хоча в вас оренда скоріше благодійність ніж сталий бізнес.
это да, с такими ценами на все и такой арендой сдача жилой - благотворительность.
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asin
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Додано: Пон 25 лис, 2024 16:02
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Ірина_
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Додано: Вів 26 лис, 2024 18:36
kingkongovets написав:
UA написав:Хорошо что есть чистильщики обуви.
таке враження, шо цей малий читає форум - абсолютно всі питання, про які він розповідає, тут обговорювались
Він читає форум. І навіть пише тут. Не пам'ятаю під яким ніком.
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airmax78
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Додано: Вів 26 лис, 2024 21:17
airmax78 написав: kingkongovets написав:
UA написав:Хорошо что есть чистильщики обуви.
таке враження, шо цей малий читає форум - абсолютно всі питання, про які він розповідає, тут обговорювались
Він читає форум. І навіть пише тут. Не пам'ятаю під яким ніком.
Почитав, зняв ролик та отримав монетизацію в ютубі.
Відтепер, безкоштовно тут буду лише вихваляти модні МОПи.
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UA
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Додано: Чет 28 лис, 2024 11:47
Як ціни оренди верхніх поверхів 25-поверхівок?
Хтось може розписати ситуацію?
Здаються за 1/2 від цін першої половини 2024?
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Frant
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:46
Frant написав:
Як ціни оренди верхніх поверхів 25-поверхівок?
Хтось може розписати ситуацію?
Здаються за 1/2 від цін першої половини 2024?
Там где лифт и насосы на генераторе все, весьма бойко сдается на любом этаже.
Дома с ОСББ разруливают эти вопросы эффективнее Управляющих компаний от застройщиков.
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