|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:23
UA написав: Frant написав:
Як ціни оренди верхніх поверхів 25-поверхівок?
Хтось може розписати ситуацію?
Здаються за 1/2 від цін першої половини 2024?
Там где лифт и насосы на генераторе все, весьма бойко сдается на любом этаже.
Дома с ОСББ разруливают эти вопросы эффективнее Управляющих компаний от застройщиков.
95% висотних будинків не мають генераторів на ліфти.
Як там ситуація з орендою?
Чи публіці подобається пішки клепати на 20+ поверхів тричі на день?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23987
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1712 раз.
- Подякували: 2562 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:37
Frant написав: UA написав: Frant написав:
Як ціни оренди верхніх поверхів 25-поверхівок?
Хтось може розписати ситуацію?
Здаються за 1/2 від цін першої половини 2024?
Там где лифт и насосы на генераторе все, весьма бойко сдается на любом этаже.
Дома с ОСББ разруливают эти вопросы эффективнее Управляющих компаний от застройщиков.
95% висотних будинків не мають генераторів на ліфти.
Як там ситуація з орендою?
Чи публіці подобається пішки клепати на 20+ поверхів тричі
на день?
Це не логічно
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3320
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 606 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:40
Frant написав:
95%
UA написав: Frant написав:
Як ціни оренди верхніх поверхів 25-поверхівок?
Хтось може розписати ситуацію?
Здаються за 1/2 від цін першої половини 2024?
Там где лифт и насосы на генераторе все, весьма бойко сдается на любом этаже.
Дома с ОСББ разруливают эти вопросы эффективнее Управляющих компаний от застройщиков.
висотних будинків не мають генераторів на ліфти.
Як там ситуація з орендою?
Чи публіці подобається пішки клепати на 20+ поверхів тричі на день?
Дуже "погано" , так як установили генератори назло всем
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3320
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 606 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|121034
|30839805
|
П'ят 29 лис, 2024 21:17
Frant
|
|9835
|7146048
|
|
|10206
|6362134
|
Вів 26 лис, 2024 11:51
Успіх
|