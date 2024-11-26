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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2505250625072508
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:23

  UA написав:
  Frant написав:Як ціни оренди верхніх поверхів 25-поверхівок?
Хтось може розписати ситуацію?
Здаються за 1/2 від цін першої половини 2024?

Там где лифт и насосы на генераторе все, весьма бойко сдается на любом этаже.
Дома с ОСББ разруливают эти вопросы эффективнее Управляющих компаний от застройщиков.

95% висотних будинків не мають генераторів на ліфти.
Як там ситуація з орендою?
Чи публіці подобається пішки клепати на 20+ поверхів тричі на день?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:37

  Frant написав:
  UA написав:
  Frant написав:Як ціни оренди верхніх поверхів 25-поверхівок?
Хтось може розписати ситуацію?
Здаються за 1/2 від цін першої половини 2024?

Там где лифт и насосы на генераторе все, весьма бойко сдается на любом этаже.
Дома с ОСББ разруливают эти вопросы эффективнее Управляющих компаний от застройщиков.

95% висотних будинків не мають генераторів на ліфти.
Як там ситуація з орендою?
Чи публіці подобається пішки клепати на 20+ поверхів тричі на день?

Це не логічно
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:40

  Frant написав:
  UA написав:
  Frant написав:Як ціни оренди верхніх поверхів 25-поверхівок?
Хтось може розписати ситуацію?
Здаються за 1/2 від цін першої половини 2024?

Там где лифт и насосы на генераторе все, весьма бойко сдается на любом этаже.
Дома с ОСББ разруливают эти вопросы эффективнее Управляющих компаний от застройщиков.

95% висотних будинків не мають генераторів на ліфти.
Як там ситуація з орендою?
Чи публіці подобається пішки клепати на 20+ поверхів тричі на день?

Дуже "погано" , так як установили генератори назло всем
Vadim_
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  #<1 ... 2505250625072508
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