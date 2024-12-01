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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 гру, 2024 14:58
Здано 1-кімнатну економ на ПОХ. Найкоротший час експозиції за усю мою практику: виклав на сайті увечері, здав зранку о 10-й. Дзвінків багато. Перший вечірній дзвінок виявився продуктивним. Народ потребує дешевих квартир, що вельми актуально для теперішнього часу. Вчергове утвердився в істині: не май одну "квіточку", а май три умовних хрущики, які символізує ручай-грошопотік. Він може бути "повноводним", ширшим чи вужчим, але ніколи, як правило, повністю не пересихає. Квіточка ж не має такої можливості для маневру - або на неї є попит грошовитих клієнтів, або він тривалий час відсутній та ще й з додатковим тиском аналогічних конкурентів. Для цілого світу характерно: людей з низьким рівнем доходів зн-а-а-ачно більше, ніж з грубими грошима, але усім їм завжди потрібен дах над головою.
Додано: Нед 01 гру, 2024 16:34
Додано: Нед 01 гру, 2024 16:56
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Додано: Нед 01 гру, 2024 16:57
если всё как вы пишете для Киева это дёшево. Мой приятель снимал новострой на пл. Шевченко с относительно свежим ремонтом и техникой весной 2022 за 7. Сейчас ее сдают за 12. Но район жопа.
Додано: Нед 01 гру, 2024 17:04
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